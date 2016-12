Neix a Sant Julià el primer agrupament escolta del país

A partir de les inquietuds d’una quinzena de joves voluntaris de Sant Julià, moguts per la necessitat de proporcionar al jovent de la parròquia un espai on gaudir d’unes activitats de lleure els caps de setmana que en aquest moments no té, s'ha creat l'Agrupament Escolta i Guia Lauredià, el primer del país. Així ho ha informat el col·lectiu, que explica que els joves i pares interessats es poden adreçar a les xarxes socials, on també es pot fer un seguiment de les activitats. El proper 17 de desembre l'associació ha organitzat un cau al carrer per tal de donar-se a conèixer, a més d'una reunió informativa oberta a tothom el proper dia 21. Es defineixen com una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants joves a través del mètode escolta i guia, i, per aquest primer any, s’adreçarà a nois d’entre 10-14 anys, de tot el país, i a joves majors d’edat com a voluntaris o caps. De cara a anys pròxims, l’agrupament té pensat augmentar la franja d’edat dels infants.

Per tal de revifar el moviment del jovent de la parròquia de Sant Julià, un grup de joves ha creat un agrupament escolta, que serà el primer d'Andorra: l'Agrupament Escolta i Guia Lauredià. El cau on realitzaran les activitats dels caps de setmana està ubicat a l’antic hotel Gloria, a la plaça Major de Sant Julià de Lòria, un espai que els cedeix el Comú, que alhora els dóna suport econòmic i els ajuda en aquest projecte, segons informa el col·lectiu.

El dia 21 de desembre l'agrupació farà una reunió informativa oberta a tothom on explicaran el projecte i els objectius per a l'any vinent, que es quan començaran a treballar amb els nens. El mateix dia repartiran les inscripcions per fer-se membre del Agrupament. Abans, però, el 17 de desembre a les 17 hores, organitzen un cau al carrer, que consistirà en un seguit d’activitats i dinàmiques relacionades amb la vida escolta. Dins d’aquestes activitats s’ha programat una xocolatada popular, la recaptació de la qual anirà integrament destinada a La Marató de TV3. Per tancar aquest esdeveniment, l’Agrupament Escolta i Guia Lauredià vol acabar ballant la Flashmob de La Marató amb el tema 'Les nits no moren mai', del grup Dr. Prats, i comptarà amb la col·laboració de l’Esbart Laurèdia.



L’escoltisme és un moviment educatiu centenari, que va actualitzant-se constantment, adaptant-se a les característiques de la societat actual. Aquesta proposta educativa comença a la infància i segueix a l’edat adulta. Generalment, els nens i nenes poden començar al cau als 6 anys i anar-hi fins als 19, organitzats en diferents grups d’edat que s’anomenen unitats. Després, poden seguir com a caps o desenvolupant altres tipus de voluntariat dins el cau.