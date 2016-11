Nomenats els sis alumnes que representaran el Consell d'Infants de Sant Julià

"Honorables autoritats, membres del Consell d'Infants, senyores i senyors, és un honor saludar i felicitar, per la seva elecció, els sis nous consellers que avui preneu possessió del càrrec de consellers infantils. Us afegiu als dos consellers que ja hi ha de l'Escola Andorrana, i teniu el dret a ser escoltats i a tenir-vos en compte", ha manifestat aquest dilluns el cònsol menor de Sant Julià, Julià Call, durant l'acte de nomenament dels sis nous representants del Consell d'Infants. Fins al maig, quan es clausuri el Consell, els alumnes aportaran les iniciatives que considerin per millorar la parròquia.

"Ens aporteu la vostra visió, que es tindrà en compte a l'hora de prendre decisions, perquè sou usuaris dels equipaments urbans, de les voreres i de les places on jugueu", ha dit el cònsol. Els sis nous consellers, que cursen 5è curs, s'afegeixen als dos que repeteixen de l'Escola Andorrana i que cursen 6è curs, i des d'aquest dilluns i fins al maig tindran l'oportunitat de fer arribar les seves propostes al Comú des del Consell d'Infants. A través del departament de Joventut, el Comú té un representant a la Junta i un altre al Consell de l'escola.

"M'he presentat a conseller perquè, per posar un exemple, a la pista d''skate' hi van posar unes tanques i no les han tret, i això fa que no hi puguem córrer i alguns de nosaltres ens hem fet mal. També perquè vull dir les meves idees i per arreglar coses que ens molesten, com les caques de gos del carrer i pedres que hi ha al terra i que rellisquen quan plou", ha explicat el nou conseller Marc Tomàs.

El Consell d'Infants per al curs 2016-2017 queda configurat per Canòlich Giribert i Enric Obiols, que són els consellers de 6è curs, i els sis nous consellers de 5è curs, que són Pau Cabanes i Martí Vitales, provinents de l'Escola Andorrana, i Aroa Carballo, Clara Pasqual, Anaïs Baró i Marc Tomàs, que són els escollits per l'Escola Francesa.