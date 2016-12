Nova edició de la recollida de joguines ‘Jo també vull jugar!’

Aquest any tindrà lloc la segona edició de la campanya solidària de recollida de joguines Jo també vull jugar!, que torna a liderar el Sedis Bàsquet, juntament amb Càritas i el Consorci d’Atenció a les Persones a l’Alt Urgell, i a què enguany s’han afegit l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i Caser Residencial Castell d’Oliana. La presentació d’aquesta campanya, que pretén recollir joguines noves i també seminoves, va anar a càrrec de Pere Porta, president del Sedis Bàsquet; Anna Vives, tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament urgellenc, i Josep Casanova, president de Càritas Diocesana d’Urgell. “Després d’una valoració positiva de la campanya que vam portar a terme per primera vegada l’any passat, aquest any tornem a engegar Jo també vull jugar!, en la qual s’han incorporat l’Associació d’Hostaleria i Caser Oliana, amb l’objectiu d’unir esforços i disposar de tres punts diferents de recollida de joguines”, va explicar Porta. “Per al Sedis Bàsquet és una satisfacció poder participar en una campanya amb aquest objectiu, i enguany encara més perquè podem comptar amb més col·laboradors”, va afegir Porta.

Per la seva part, el president de Càritas Diocesana d’Urgell, Josep Casanova, va explicar que aquesta campanya té un doble vessant: recollida de joguines noves, per fer-les arribar a infants de famílies en situació de vulnerabilitat de la comarca alt­urgellenca, i recollida de joguines seminoves, per vendre-les per recaptar fons per al projecte de Mans Unides de protecció de drets humans de joves beduïns i per fer-ne donació a la Fundació Aspros (Servei Integral per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual). “Volem remarcar, respecte a la campanya de recollida de joguines seminoves, que amb la reutilització d’aquestes joguines també ajudem a fer un planeta sostenible i alhora col·laborem en un projecte al tercer món”, va remarcar Casanova.