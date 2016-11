Nova edició del saló Unitour per orientar els joves en els estudis

Andorra va acollir ahir l’onzena edició del Saló d’Orientació Universitària Unitour, organitzat pel Cercle Formació, consultora especialitzada en formació. L’esdeveniment va néixer fa onze anys per intentar que els estudiants de batxillerat prenguessin una decisió basada en el coneixement a l’hora d’encaminar els seus estudis, i per resoldre de forma personalitzada tots els dubtes pels quals no troben resposta per altres vies.

El saló, en què van participar més de 25 centres de formació i universitats, està adreçat a estudiants de batxillerat, pares i educadors interessats a rebre consells que els orientin d’una manera més precisa sobre la seva elecció de grau: titulacions i universitats a les quals poden accedir.

Un 36% dels estudiants de batxillerat andorrans té previst muntar el seu propi negoci, segons una enquesta realitzada per Cercle Formació en l’anterior edició d’Unitour a Andorra, celebrada al novembre de 2015. Per contra, el 18% dels joves consultats té pensat opositar quan finalitzi el seu grau. Pel que fa al lloc en el qual els agradaria treballar, un elevat 37% dels joves andorrans afirma que li agradaria treballar a l’estranger, mentre que a un 27% li és indiferent, es traslladarà on trobi feina. Per la seva banda, un 24% preferiria quedar-se a Andorra.

Com en edicions anteriors del saló, les carreres universitàries sobre les quals els estudiants acostumen a demanar més informació són les relacionades amb la salut, les enginyeries o el dret, que tornen a ser les més demanades.