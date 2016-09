Nova edició del Shopping Festival entre el 28 d'octubre i el 12 de novembre amb l'objectiu d'atreure més turistes

Del 28 d'octubre al 12 de novembre torna l'Andorra Shopping Festival, en la seva quarta edició, amb l'objectiu d'atreure un major número de turistes durant l'època baixa i aconseguir més pernoctacions. Així ho ha explicat el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la 'masterclass' d'aparadorisme que ha tingut lloc aquest dimarts al matí per donar als comerciants les eines necessàries per decorar els seus aparadors amb la temàtica de l'aire com a eix principal. Budzaku ha explicat que un parell de setmanes abans tindrà lloc la campanya de comunicació i que actualment es treballa amb la part tècnica per poder crear un esdeveniment de treball, i les claus són “una idea original, la involucració dels comerciants i una bona campanya de comunicació”.

L'Andorra Shopping Festival recupera la seva data tradicional durant el pont de Tots Sants i s'allargarà fins al 12 de novembre, amb l'objectiu de donar-li una empenta a la temporada baixa i atreure més turistes i més pernoctacions. El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, s'ha mostrat convençut de la consolidació d'aquest esdeveniment i assegura que a Catalunya i França ja el coneixen i molta gent visita el Principat durant aquests dies amb l'objectiu de gaudir de les compres i les diferents activitats que es programen.

Actualment, s'està treballant en la part tècnica de l'esdeveniment que, segons Budzaku, consta d'una idea original, la involucració del sector comercial i una bona campanya de comunicació. Així doncs, aquest dimarts s'ha celebrat una 'masterclass' d'aparadorisme amb Chené Gómez, professor a l'Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria Superior, per tal que els comerciants tinguin les eines necessàries per decorar el seu aparador, que aquesta edició s'haurà d'inspirar amb l'aire, els globus, i tots aquells elements esfèrics que es desplacen amb el moviment de l'aire.

Una vuitantena de comerciants han participat en aquesta primera sessió en què han fet un recorregut per la part artística i tècnica per tenir la informació de quins elements han d'utilitzar per decorar les seves botigues. Gómez ha insistit en la importància d'entendre que un aparador no ha de fer vendre el producte, sinó els valors de la marca, i per això “la primera impressió és important perquè no comprem per necessitat, comprem per experiència”.

En les properes setmanes, els comerciants participaran en formacions individualitzades per donar forma a la seva idea de decoració i rebran consells personalitzats per portar-la a terme.