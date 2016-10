Nova llei per facilitar operacions de reorganització de les empreses

Amb la voluntat que la fiscalitat no sigui “en cap cas” un impediment per al desenvolupament de reorganitzacions empresarials i per corregir certes mancances que s’havien anat detectant en l’aplicació del model fiscal, el consell de ministres va donar llum verda ahir al projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. Entre els aspectes destacats del projecte de llei, el director del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, va subratllar que té com a objectiu la neutralitat fiscal i la voluntat que les operacions de fusió o escissió d’empreses es duguin a terme amb un diferiment dels impostos de la tributació derivada de les operacions de reestructuració.

El Govern va aprovar ahir el projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial amb la voluntat que la fiscalitat “en cap cas” sigui un impediment per al desenvolupament d’una activitat empresarial i per cobrir certs “forats” que amb la pràctica en l’aplicació del model fiscal s’ha anat detectant. En aquest cas, segons va explicar el ministre de Finances, Jordi Cinca, es tracta d’incloure-hi normes “antiabús” però que en cap cas suposen “un increment de la pressió fiscal”.

Cinca va exposar que aquests canvis eren un compromís que el cap de Govern, Abtoni Martí, va adquirir davant els empresaris, que havien posat en relleu les dificultats amb què es trobaven a l’hora de portar a terme reorganitzacions empresarials, fusions o escissions d’empreses, ja que els podia arribar a suposar un “cost elevat”, tal com va manifestar el ministre. Aquests canvis, però, tampoc no volen ser un “incentivador” perquè les societats puguin obtenir beneficis fiscals, segons va recalcar.

Tal com va detallar el director del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, el projecte de llei té com a objectiu la neutralitat fiscal i la voluntat que les operacions de fusió o escissió d’empreses es duguin a terme amb un diferiment dels impostos de la tributació derivada de les operacions de reestructuració. D’aquesta manera, les rendes de les empreses no deixaran de tributar sinó que se’n demorarà la tributació a transmissions posteriors fora del context de la reorganització.

El règim fiscal especial que preveu el projecte de llei es refereix exclusivament a aquelles operacions basades en motius econòmics relatives a la racionalització o reestructuració de les activitats dins de les empreses. El text preveu una especial sensibilitat per a les empreses i els patrimonis familiars. A l’últim, cal destacar que el projecte de llei estipula que les empreses que efectuïn operacions de reorganització hauran d’informar l’administració tributària. El text regularà tots els efectes sobre els diferents impostos que aquest text prevegi.