Obertes les inscripcions per al dinar de Nadal de la gent gran a Encamp

Ja s’han obert les inscripcions per al tradicional dinar de Nadal per a la gent gran a la parròquia d'Encamp, que es poden formalitzar, al preu de 6 euros per persona i amb les places limitades, fins al pròxim 12 de desembre al departament de Socials d’Encamp, situat a l’edifici de La Valireta. El dinar de Nadal de la gent gran d’enguany se celebrarà el 15 de desembre, a les 13.30 hores, a l’Hotel Guillem d’Encamp i tindrà un menú a base de canelons de carn gratinats, tall rodó de porc amb prunes i pinyons amb guarnició, profiteroles amb xocolata calenta, begudes, neules i torrons.