Oposició dels propietaris a l’obligació de decorar amb vinils els locals buits

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) va expressar ahir el seu desacord amb la decisió del Comú d’Andorra la Vella d’obligar a decorar amb vinils els locals buits. Si bé comparteix l’objectiu de la mesura, l’entitat considera que les formes que ha utilitzat la corporació per impulsar-la i la mateixa solució adoptada no són les adients. En aquest sentit, l’APBI destaca que els propietaris són els primers interessats que un local buit no afecti negativament l’activitat dels negocis de l’entorn. Per això assegura no entendre que no se’ls hagi fet partícips d’una iniciativa “amb la qual a priori hauríem estat disposats a col·laborar”.

De fet, l’associació lamenta que s’hagin assabentat de la decisió a través de la premsa quan col·labora i participa en altres iniciatives del Comú de la capital, amb el qual hi ha una bona comunicació. Però l’aspecte amb què l’entitat es mostra més crítica és la solució que el Comú ha aprovat. Indiquen que “l’opció més fàcil i que menys feina comporta per a una administració és regular i prendre mesures el cost de les quals recau en tercers a qui ni tan sols s’ha consultat”. Així, el president de l’APBI, Pascual Gràcia, va posar en relleu que la despesa que els propietaris hauran de fer per instal·lar els vinils pot suposar un problema segons la situació que tinguin. En el cas que s’hagi adquirit l’immoble amb un crèdit, va dir, això pot comportar una dificultat afegida i va aprofitar per recordar que l’associació representa tant petits propietaris com grans.

Al mateix temps, l’entitat destaca que la mesura adoptada pel Comú afegeix més dificultats al problema actual. Així, indica que instal·lant vinils en un aparador el que es fa és posar més traves perquè aquest local s’ocupi, ja que provoquen que aquest espai que està per llogar s’invisibilitzi i passi desapercebut. “Hem posat el focus només en la part estètica del problema quan el que és realment important és generar activitat econòmica a la parròquia”, afirmen des de l’APBI. Precisament un dels problemes que l’associació considera que dificulten el lloguer d’aquests espais és la Llei d’arrendament de finques urbanes, que cal flexibilitzar perquè alguns punts estan desfasats. Una d’aquestes traves, segons l’entitat, és el fet que un contracte de lloguer tingui una durada mínima de cinc anys, un fet que dificulta arrendar per un període curt de temps.

L’entitat assegura que “no és pas voluntat dels propietaris tenir els locals buits” i és un interès compartit que s’hi instal·lin negocis “no pas per l’impacte estètic sinó principalment perquè així es revitalitzaria el teixit econòmic del país”. Davant de tot plegat, l’APBI creu que es podrien impulsar alternatives a la proposta de la corporació. Una opció seria convertir els aparadors en suports publicitaris, tal com es fa amb els opis, una possibilitat que permetria al propietari treure’n un rendiment, que podria servir per pagar el vinil. Amb aquesta acció, que seria de fàcil implantació tot i que caldria parlar-ne amb el Comú, se seguiria transmetent que el local està disponible, indiquen. Una altra sortida seria llogar l’aparador a un altre comerç. Gràcia explica que aquí caldria analitzar les possibilitats que ofereix la llei. L’entitat no està tancada a altres vies i per analitzar-les preveu contactar amb el Comú per poder trobar així propostes que puguin encaixar.