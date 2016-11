Optimisme del sector de l’esquí davant la primera nevada important

Optimisme en el sector de l’esquí de Lleida davant la primera nevada important de la temporada. Les estacions han acumulat els primers gruixos i la baixada de les temperatures ha permès engegar els primers canons de neu artificial. És el cas de Vaquèira-Beret (Vall d’Aran), on la fabricació de neu s’afegeix als gruixos que ha deixat la nevada, entre 10 i 15 centímetres segons la cota. Vaquèira-Beret té l’obertura prevista per al 26 de novembre, però si segueix nevant i fent fred no descarten posar en marxa les instal·lacions el dia 19, encara que sigui parcialment. També estan molt esperançats a Boí Taüll (Alta Ribagorça), on bona part de l’estació ha quedat ben emblanquinada. En aquest cas preveuen començar a produir neu a mitjans de la setmana que ve, quan els termòmetres baixin més. El responsable de muntanya, Ignasi Jiménez, confia que l’estació estigui a ple rendiment pel pont de la Puríssima.