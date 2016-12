Ordino destinarà 225.000 euros en millores al CEO, entre elles la renovació dels vestuaris

L'any 2008 va començar tot el procés de millora i rehabilitació del Centre Esportiu d'Ordino, sobretot en termes d'eficiència energètica, amb la instal·lació d'una caldera de biomassa i plaques solars a la teulada. També es va ampliar el gimnàs i les sales, així com es van aplicar millores a la piscina. La instal·lació esportiva, però, requereix de noves inversions, les quals es duran a terme el proper any. Així consta al pressupost del 2017, aprovat durant la darrera sessió de Consell de Comú.

En total, les inversions previstes per al 2017 sumen 2.093.817 euros. Tenint en compte que aquest 2016 van ser d'1,2 millions, l'augment és del 72,82%. Entre aquestes, destaquen sobretot tres partides: la destinada a la millora del CEO, que serà de prop de 225.000 euros; la destinada a estendre la xarxa de calor per diversos punts de la parròquia, que serà de 315.000 euros; i la destinada a la reforma de les escoles velles (per fer-hi la ludoescola, el punt jove i l'escola d'art), de 952.000 euros.

Centrat en el CEO, a principis del 2017 es redactarà un projecte tècnic per avaluar les actuacions pendents i més urgents, però ja està decidit que una part de la inversió anirà destinada a l'ampliació dels vestuaris. També s'estudien millores a la recepció i a la teulada.

Pel que fa als més de 300.000 euros per al projecte de la xarxa de calor, actualment es troba en fase de redacció, informa el Comú. La idea és, partint de l'excedent d'energia que genera el propi CEO, abastir de calefacció i aigua calenta sanitària altres edificis públics de la parròquia, entre ells la Casa Pairal o l'Escola Bressol. És, per tot plegat, un pas més després de portar les energies renovables i l'eficiència energètica al CEO. La reconducció d'aquesta energia excedent fins a d'altres punts de la parròquia es farà mitjançant el sistema 'district heating'. Permetrà reduir els consums energètics i les emissions de CO2, seguint el mateix model que s'ha aconseguit amb el CEO, i alhora rebaixar la despesa econòmica d'altres edificis públics.

En un altre ordre de coses, durant la darrera sessió de Consell de Comú es va ratificar la congelació de les transferències per al 2017, tal com va demanar el Govern. És un procediment que han de fer totes les corporacions abans d'acabar l'any.