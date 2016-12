Ordino presenta una nova 'app' que pretén ser el principal canal de comunicació de la parròquia

El Comú d'Ordino ha presentat aquest dijous al matí una nova aplicació per a telèfons mòbils i tauletes sota el títol 'Ordino és viu'. La nova 'app' disposa de diferents serveis entre els quals destaca un gestor d'incidències, una bústia de notificacions amb les principals novetats de la parròquia i connexió directa amb el Servei d'Atenció Ciutadana, entre d'altres. El principal objectiu d'aquesta nova eina és "convertir-se en el principal canal de comunicació del Comú d'Ordino", tal com ha destacat el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització d'Ordino, Xavier Herver. El cost de l'aplicació ha estat de 3.000 euros per posar-la en funcionament més 3.000 euros l'any de manteniment, una inversió que segons Herver és "força reduïda, ja que es tracta del nostre producte estrella". A més, el cap de departament de Comunicació i Sistemes d'Informació del Comú d'Ordino, Agustí Guimerà, ha assegurat que "es tracta d'una aplicació molt completa i amb molt contingut, per això és molt diferent de les altres"

Aprofitant el lema 'Ordino és viu', el Comú de la parròquia ha presentat aquest dijous al matí una nova 'app' perquè els residents de la parròquia disposin d'una nova eina de comunicació directa amb l'administració. L'objectiu principal de l'aplicació és convertir-se en "el canal de comunicació principal entre la parròquia i els ciutadans", segons ha explicat el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització d'Ordino, Xavier Herver.

L'aplicació inclou un gestor d'incidències, per tal que els ciutadans puguin informar de qualsevol incidència relacionada amb el manteniment, neteja o circulació de la parròquia, i a més també disposa d'un servei de geolocalització per ubicar la incidència i un apartat on poder adjuntar una foto del problema a tractar, un servei similar al que ofereixen les aplicacions dels comuns d'Escaldes-Engordany i La Massana. Tot i això, el cap de departament de Comunicació i Sistemes d'Informació d'Ordino, Agustí Guimerà, ha assegurat que "la principal diferència amb les aplicacions de les altres parròquies és que aquesta eina és un generador de continguts i no només un gestor d'incidències". Herver també ha destacat que "les incidències que es realitzin tindran un seguiment fins a tancar-les i un cop tancades s'informarà la persona que l'ha notificat".

Precisament, per desenvolupar la funció de continguts, aquesta nova eina disposa d'un servei de notificacions perquè els residents de la parròquia estiguin informats de les principals novetats que guardin relació amb Ordino. A més, l'aplicació també inclou connexió directa amb el Servei d'Atenció Ciutadana, un servei que segons ha explicat Herver "serà un servei 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per manifestar de primera mà les principals inquietuds de la població".

D'altra banda, aquesta nova eina també tindrà enllaços directes amb l'estació de Vallnord Ordino Arcalís i d'altres campanyes del Comú, com ara la treta de neu o el programa de Nadal. Un altre dels aspectes rellevants de la nova aplicació és l'accessibilitat a diferents informacions de la parròquia, com les ofertes de treball del Comú, les ajudes socials, el calendari fiscal parroquial o les inscripcions a l'escola bressol, entre altres.

El cost de l'aplicació ha estat de 3.000 euros per posar-la en funcionament més 3.000 euros de manteniment a l'any, una xifra "força reduïda, ja que es tracta del nostre producte estrella", segons Herver. La nova 'app' ja està disponible per als dispositius d'Android i IOS.