Preocupació a Riberaygua per la desaparició de l’estació de busos

Els comerciants de Riberaygua i Travesseres veuen amb preocupació la desaparició de l’estació d’autobusos, que passarà a estar ubicada a la zona del Prat del Rull. Segons expliquen els botiguers de la zona, el fet que aquest equipament deixi d’estar en aquest barri farà que es redueixi el pas de la gent que ara hi circula per anar a buscar l’autobús o que hi arriba.

Per això l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres espera que al solar que quedarà sense cap utilitat es pugui impulsar alguna iniciativa que permeti que aquesta zona no quedi tan allunyada del pas dels vianants. Una opció seria habilitar una entrada a l’aparcament del parc Central en aquest espai. La idea ja ha estat comentada amb la corporació d’Andorra la Vella, que està estudiant-ne la via­bilitat.

Des de l’entitat també es va remarcar que més endavant, quan l’edifici The Cloud estigui enllestit, es proposarà obrir el debat sobre la conversió de l’avinguda Riberaygua en una zona exclusiva per a vianants. Alguns comerciants ho veuen amb bons ulls.