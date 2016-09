Presó per al taxista acusat de promoure la prostitució

Quatre anys de presó, un dels quals ferm i la resta condicional, així com dos anys de suspensió de l’ofici de taxista és la pena que va dictar ahir el Tribunal de Corts per al taxista acusat dels delictes majors d’establiment de prostitució, afavorir la prostitució i influir en testimonis. El judici contra el taxista, que es va celebrar el 7 de juny passat, es va basar en mesos d’investigació i escoltes telefòniques policials, que van constatar que l’acusat disposava d’un pis de prostitució a la Seu d’Urgell i que oferia serveis de prostitució al Principat, bé pujant les dones al país perquè exercissin aquí o bé baixant els clients al pis de la Seu.

El taxista condemnat regentava, segons el fiscal, un prostíbul a la Seu d’Urgell i finançava la prostitució al Principat en dos pisos, a Escaldes-Engordany i Santa Coloma. Durant el judici l’home va negar la seva implicació en l’exercici de la prostitució. Només va admetre haver guanyat diners pels viatges des de la capital alturgellenca.

Les investigacions també van constatar que el taxista promocionava el local entre els seus companys del gremi donant-los prospectes i oferint-los la possibilitat de guanyar 10 euros de comissió per cada client que portessin al seu establiment.

Era ell qui contactava amb noies d’Andorra que es dedicaven a la prostitució i oferia els seus serveis a certs clients, i es quedava el 50% dels beneficis. Les tarifes oscil·laven entre 100 i 400 euros depenent del client i el lloc (la Seu o Andorra) on es realitzés l’acte sexual.

La sentència dictada ahir, contra la qual es pot presentar recurs, també prohibeix al condemnat entrar en contacte, durant quatre anys, amb quatre dones i un home que van declarar en el judici.

La fiscalia demanava una pena de cinc anys de presó i quatre d’inhabilitació com a taxista. Per contra, la defensa demanava la lliure absolució perquè, segons aquesta part, no hi havia proves sòlides i les converses podien demostrar inicis de delictes de prostitució però en cap cas que aquestes accions s’executessin.

Condemnat per agressió sexual en un bany d’un centre comercial

Tres anys de presó qualificada condicional i quatre anys de prohibició d’entrar en contacte amb la víctima és la pena que el Tribunal de Corts va dictar ahir contra un home acusat del delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació en grau de temptativa. El condemnat, un home resident al Principat des de fa 26 anys, el setembre del 2014 i en un bany públic d’un centre comercial de la capital, va agafar amb el penis erecte un menor i el va forçar que entrés al bany per “xuclar-l’hi”. El menor, que el va denunciar, es va poder escapar i va anar directament a explicar el que havia passat a una de les empleades de l’establiment.

La versió de l’acusat era que havia sigut el menor qui li havia fet un gest convidant-lo a xuclar-li el penis.

La declaració de la dependenta durant el judici va ser clau, perquè va dir que ella ja havia vist moltes vegades l’home al bany, que “freqüentava molt, i mirava la gent que hi entrava”, va assenyalar. Aquesta mateixa testimoni va ser qui va declarar l’estat “nerviós” del menor, que estava “plorant”.

Durant el judici el mateix fiscal va afirmar que, segons enquestes policials, els banys d’aquest i altres centres comercials de la capital són un punt de trobada d’homes que busquen relacions sexuals en un bany públic.

El condemnat, però, va ser absolt del delicte d’exhibicionisme davant d’un menor d’edat de què l’acusava el fiscal. En concret, la fiscalia demanava un total de set anys.

Per la seva banda, la defensa demanava la lliure absolució de l’home i, subsidiàriament, si el tribunal considerava que els fets estaven provats, que la pena fos molt menor a la demanada pel fiscal perquè en la jurisprudència per delictes d’agressions sexuals consumades les sentències no havien superat els divuit mesos de presó.