Primera actuació de vigilància transfronterera d’agents rurals

Els diferents cossos d’agents rurals de les dos vessants dels Pirineus van fer ahir, per primera vegada, una actuació de vigilància transfronterera al llarg dels Pirineus, des de la Vall d’Aran fins a la Cerdanya. Un dels objectius d’aquesta actuació és evitar el pas de caçadors francesos cap a Catalunya, atrets per la perdiu xerra o l’isard. La voluntat dels diferents cossos d’agents rurals és treballar conjuntament per verificar i perfeccionar la col·laboració entre els serveis que realitzen i per mantenir la pressió sobre qualsevol activitat que pugui afectar la biodiversitat de tots dos costats fronterers: caça, accés motoritzat o qüestions relacionades amb la fauna.

D’actuacions de vigilància com la realitzada ahir se’n seguiran fent fins a mitjans de novembre, tot i que d’una manera més focalitzada en determinats punts del territori i no d’una manera tan global. En aquesta actuació hi han participat 48 agents en cinc punts de control situats en zones susceptibles de patir infraccions contra el medi natural. Els agents, 20 inspectors de medi ambient de l’Oficina Nacional de Caça i la Fauna Salvatge de França (ONCFS),

22 agents rurals de Catalunya i la Vall d’Aran i sis agents del cos de banders del Principat d’Andorra, es van repartir pel territori en grups mixtos.

Els controls es van establir en punts com l’Alta Garona, el port de Tavascan, el port Negre i el Poc Colom. Aquesta

trobada s’emmarca en el conveni de col·laboració que el cos d’agents rurals manté des de l’any 2001 amb l’ONCFS, amb la finalitat de millorar l’eficàcia dels serveis i el desenvolupament d’accions comunes a l’espai transfronterer en qüestions com la vigilància, la formació i el coneixement relacionades amb el medi natural.