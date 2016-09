Queixes pels recorreguts i problemes de seguretat en el transport escolar

La reorganització del servei de transport escolar no satisfà els pares dels alumnes i amb l’arrencada del curs ja ha aixecat un bon nombre de queixes, que aquest col·lectiu considera més justificades i intenses que les sorgides els anys anteriors. Les principals observacions que l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (Apaea) ha formulat als canvis introduïts pel Govern fan referència a la durada dels trajectes i a la seguretat.

Quant al primer aspecte, des de l’entitat s’assenyala que la tendència a unificar línies ha provocat la creació de trajectes massa llargs en alguns casos. “Hi ha alumnes que estan més estona de la que caldria fent el recorregut”, va indicar Josep Vilaplana, membre de la junta directiva de l’associació. Un exemple és el cas de l’autobús que recull els infants a Ordino i té com a destí el poble de Pal. Entremig, però, aquest vehicle passa per l’Aldosa, Sispony i Escàs. “L’infant que va fins a Pal té com a activitat extraescolar el trajecte en bus”, va ironitzar Vilaplana, que va recordar que aquest recorregut pot comportar per a l’usuari invertir-hi més d’una hora del seu temps. A més, el fet de passar més estona a dins d’un autocar fa que apareguin més tensions i nervis, tenint en compte que els infants estan més cansats.

En relació a les mancances en seguretat, l’Apaea indica que s’han destinat a cobrir certs recorreguts vehicles massa grans per la zona per on han de circular, un fet que, per tant, potser no els converteix en els cotxes ideals. Aquest és el cas d’un infant que viu a Escàs i que té assignada una parada, que és la més propera al seu domicili. L’autocar que s’ha destinat a aquest punt és massa gran i no pot girar a l’indret on ha de recollir i deixar el nen. La companyia de transports ha demanat a la família que es desplaci fins a la parada següent. L’associació considera, però, que si l’infant té una parada assignada s’ha d’oferir el servei fins aquest punt. Una solució seria utilitzar autobusos de capacitat més gran per a l’eix central i petites llançadores que uneixin els llocs d’accés més difícil.

Des de l’Apaea s’ha destacat que comparteixen la necessitat d’optimitzar recursos i consideren que els canvis s’han fet “amb bona voluntat”. Tot i així afegeixen que aquesta reordenació es podia haver fet millor perquè aquest és un servei clau. L’entitat té previst traslladar aquestes observacions al ministeri d’Educació. Amb tot, consideren que la qüestió hauria de ser objecte d’un treball més aprofundit i analitzat amb més calma per fixar els criteris que permetin millorar el servei. Des de l’associació remarquen que caldria que en aquest procés no només hi participés el Govern sinó que s’obrís el debat a altres sectors i sobretot al del transport, que és el màxim implicat.