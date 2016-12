Rascagneres aposta perquè el metge convencionat tingui consulta al país

“És evident que un metge que vulgui treballar a Andorra ha de tenir oberta una consulta al país.” Així de contundent es va mostrar ahir el president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean-Michel Rascagneres, que va insistir que “igual que per treballar a l’hospital s’han de complir uns requisits, per treballar amb la CASS també ha de ser així”.

Rascagneres, que va comparèixer acompanyat de l’equip directiu de la parapública per fer balanç del 2016 i exposar les línies estratègiques de treball per al 2017, va fer aquestes manifestacions en relació a la revisió dels convenis amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, metges i altres prestadors per millorar la gestió del sistema sanitari, que s’ha de fer l’any vinent, conjuntament amb l’actualització de la nomenclatura dels actes sanitaris i el treball amb el ministeri per definir la cartera de serveis.

En aquest sentit, el director de Prestacions, Ignasi Arbusà, que va recordar que la revisió dels convenis “no ha de ser una amenaça sinó una normalització de les relacions entre els proveïdors i el finançador”, va defensar la necessitat de fixar uns requisits, “no exclusivament administratius sinó també qualitatius”, que permetin garantir “la continuïtat assistencial, la formació continuada dels professionals” i, en definitiva, “la qualitat del servei”.

Així mateix, Arbusà va destacar que l’actualització de la nomenclatura dels actes permetrà garantir que “els prestadors rebin allò que és just per allò que fan” i que l’objectiu no “és la disminució de la despesa perquè sí, sinó que hi hagi una adaptació al mercat”.

D’altra banda, i de la mateixa manera que ja s’ha fet aquest 2016 amb la implantació de la figura del mediador, la CASS vol continuar millorant l’any vinent l’atenció als assegurats així com millorar l’eficiència de la gestió. Així, i malgrat que tot i atendre durant l’any unes 120.000 persones i rebre únicament unes 50 queixes, des de la CASS s’ha demanat al nou director de Comunicació, Relació amb l’Assegurat i Mètodes, David Caubet, l’elaboració d’un informe sobre les reclamacions rebudes per poder “detectar disfuncions” i “donar-hi una resposta”, segons va avançar Rascagneres.

Per la seva part, el director de Sistemes d’Informació, Alexander Beening, va explicar que l’any vinent s’invertirà un milió d’euros, que permetrà, d’una banda, actualitzar els sistemes d’informació, i de l’altra, aportar millores al portal web per fer-lo més “amigable” i facilitar la navegació i l’accés a la informació. Així mateix, segons va destacar Caubet, també es treballarà perquè més tràmits es puguin fer a través del portal i que realment els assegurats “no hagin de desplaçar-se a la CASS si no és necessari”.