Recta final de la novena edició de la Massana Fogons

La novena edició de la Massana Fogons es manté activa fins a final de mes, oferint als clients uns menús elaborats amb productes de tardor que estan tenint molt èxit. Mario Iranzo, de la Borda Vella Casa Palés, assegura que “hem tingut jornades amb tot el menjador sopant o dinant el menú dels fogons”. I és que es tracta d’una bona manera de provar el millor de cada restaurant a un preu força ajustat. De fet, Iranzo explica que ha d’allargar el menú de les jornades una setmana més per poder fer front a les reserves.

Les jornades de cuina de tardor estan promogudes pel Departament de Dinamització Turística i Comercial del Comú de la Massana, juntament amb els restaurants de la parròquia i Acelma. Després de nou anys, la Massana Fogons ja s’està consolidant com una cita en el calendari gastronòmic. “Són unes jornades que funcionen molt bé. Penso que la promoció que s’està fent des del comú està ajudant molt a promocionar els restaurants de la parròquia i venen encara que no tots facin el menú”, assegura Lucia Fernández, del Émo-Hotel Palomé, que remarca que estan tenint un increment del públic del país.

Recordem que pel la participació dels restaurants està força estabilitzada, amb tretze establiments, un més que en la passada edició. “Estem molt satisfets amb la feina dels nostres restauradors, cada cop preparen uns menús més atractius, que són la base d’aquestes jornades, que intentem promocionar al màxim per donar a conèixer la variada i rica gastronomia dels nostres cuiners”, afirma el conseller Sergi Balielles.

Els tretze participants són restaurant Sant Romà, Molí dels Fanals, la Borda de l’Avi, restaurant Bonet, Borda Eulari, Borda Raubert, Borda Casa Vella Palés, Émo-Hotel Palomé, l’Hort de Casa, la Borda Secreta, Abba Xalet Suites Hotel, Angelo i la Torrada.

La Massana Fogons s’ha convertit en un element dinamitzador de la restauració i en una marca coneguda tant pel públic local com pels turistes fidels a la parròquia. Les jornades s’estan desenvolupament durant tot el mes d’octubre.