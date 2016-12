Regular el lloguer de temporada per fer front a la falta de pisos

Les empreses del sector immobiliari que es dediquen al lloguer de temporada han confirmat la manca d’oferta per als treballadors que vénen a fer l’hivern a Andorra. No es tracta només dels empleats de les pistes, expliquen. Al Pas de la Casa, per exemple, hi ha hotels que no saben on allotjar el personal. Indiquen que aquest és el primer any des del 2008 en què es dóna aquesta situació, ja que amb la crisi i el gran volum de cases buides que hi havia al mercat era molt fàcil trobar pis. Davant d’això, des de l’AGIA es va posar en relleu la necessitat regular els pisos que es lloguen per temporada, ja que el fet que avui no hi hagi cap normativa porta “molts problemes”.

Així, indiquen que en moltes ocasions els propietaris decideixen no dedicar-se a aquesta activitat perquè hi ha llogaters que deixen els habitatges en mal estat o marxen sense pagar algunes despeses (com la llum o la calefacció). A més també s’han donat casos en què vivien sis persones en pisos per a dos o tres o d’altres que llogaven una habitació, a banda que també hi ha hagut problemes per cobrar les fiances. A tot això cal afegir-hi que hi ha un gran nombre de blocs de promotors que s’han convertit en apartaments turístics i que, per tant, han sortit del mercat de lloguer. Per tot plegat assenyalen que és necessària una regulació d’aquesta activitat. Amb tot, exposen que a curt termini la solució passaria perquè les empreses que contracten aquest personal temporal fessin d’avaladores dels pisos. A més també afirmen que els problemes per trobar allotjament que hi ha per aquest hivern s’haurien pogut evitar si les estacions i el sector hoteler s’hi haguessin anticipat. Des del sector van indicar, a més, que la manca d’habitatges ha fet que els propietaris hagin aprofitat per apujar els preus dels pisos ja que “saben segur que els llogaran”.

En relació al mercat de lloguer en general, l’AGIA va informar que hi ha “una certa tensió” perquè no s’acaba de cobrir la demanda”. Això passa en habitatges de tots els preus i la situació es complica a les parròquies centrals, on hi ha una “certa carestia”. Tot plegat ha provocat un augment “moderat” dels preus del lloguer. Des de l’AGIA no es va voler fixar de quant seria aquest increment ja que no disposa de dades.