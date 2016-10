Repunta la sinistralitat laboral amb 1.920 accidents el primer semestre

El primer semestre de l’any s’ha tancat amb un total de 1.920 accidents laborals, fet que suposa un lleuger increment de la sinistralitat a la feina i trenca la tendència a la baixa que es va començar a observar a partir del 2011 i fins l’any passat, amb un petit repunt registrat el 2014, en què el nombre d’accidents laborals al final del primer semestre era de 1.885.

El nombre de baixes derivades d’aquests accidents laborals, segons les dades que consten a la pàgina web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), s’eleva a 944, amb una mitjana de durada de 40 dies, xifra inferior a la registrada els darrers anys. I és que la mitjana de dies de baixa laboral del 2015 va ser de 48, dos dies més dels que es van registrar el 2014.

Un altre aspecte a destacar en relació a aquestes xifres és que el principal volum d’accidents laborals no es dóna en cap dels sectors que tradicionalment n’acumulen més per tenir, també, un volum més gran d’assalariats, i, en aquest sentit, en aquests sis primers mesos de l’any encapçala la llista de sinistralitat laboral el sector d’altres activitats socials i de serveis prestats, amb 451.

En segon lloc es troben els 333 sinistres registrats al sector del comerç i la reparació de vehicles de motor, mentre en el tercer lloc, i després de cinc anys sense ocupar cap de les tres primeres posicions, es troba el sector de la construcció, que amb 293 accidents desbanca el sector de l’hoteleria, amb 253 sinistres, al quart lloc del rànquing per sectors d’activitat. Aquest repunt de la sinistralitat en la construcció permet constatar una certa recuperació d’un sector que fa anys encapçalava les llistes d’accidents amb un volum molt superior al de la resta de sectors d’activitat.

En canvi, entre les activitats amb menys sinistralitat trobem els organismes extraterritorials, amb un sol accident i que a més no va generar cap baixa laboral, i règims especials –el grup relatiu als assalariats contractats en el marc del programa de treball temporal impulsat per l’executiu–, en què també es va registrar un únic accident, si bé en aquesta ocasió sí que va generar una baixa, de 21 dies de durada.

Producció i distribució d’energia elèctrica (4 accidents), treball domèstic a la comunitat (7) i agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (9) són els altres grups amb un menor nombre d’accidents, ja que cap ha superat la desena.

Pel que fa al nombre de baixes laborals derivades dels accidents, el sector d’activitat que més n’ha registrat, tot i no ser el que més accidents ha comptabilitzat, és la construcció, amb 173 baixes d’una durada mitjana de 35 dies. En segon lloc, amb 170 baixes i una mitjana de dies de durada de 41, trobem el sector del comerç i reparació de vehicles de motor, mentre que el grup d’altres activitats socials i de serveis prestats, el que ha registrat més accidents, ocupa el tercer lloc amb 148 baixes laborals; això sí, amb una mitjana de durada de 45 dies, la més alta de tots els sectors.

Entre els sectors que menys baixes provocades per accidents van registrar, i a part del d’organismes extraterritorials i règims especials, destaca el de producció i distribució d’energia elèctrica (2 baixes) i educació i treball domèstic a la comunitat (3).

Tot i aquest increment del nombre d’accidents laborals registrat en els primers sis mesos de l’any, si el segon trimestre es mantingués la mateixa línia encara es tancaria el 2016 per sota dels 4.000 accidents, xifra que es va aconseguir rebaixar per primer cop el 2011 i que no s’ha tornat a superar en els darrers cinc anys.