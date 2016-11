Retard en la posada en marxa de l’estació nacional d’autobusos

La nova estació nacional d’autobusos hauria d’estar en ple funcionament per Nadal, cinc setmanes després que el Govern en va adjudicar la gestió, però “estarà operativa una mica més tard”, segons va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. Tot i així va assegurar que “es veurà un primer funcionament abans de final d’any”. Tal com va indicar, la demora ha estat causada per “problemes” amb alguns proveïdors, que fan que encara no s’hagin instal·lat tots els serveis bàsics com ara els programes informàtics o la calefacció.

Des de la societat que gestionarà i assumirà el manteniment de l’estació, el representant de Novatel, Albert Vinseiro, va explicar que l’executiu els va entregar les claus dimarts i que fins ahir no van poder prendre mides per acabar-la d’equipar. “Ara els industrials han començat a treballar”, va exposar, però no es va voler aventurar a donar cap data d’obertura. El calendari tampoc juga a favor, tenint en compte que en les properes setmanes hi ha molts dies festius en què els professionals no estan operatius. Vinseiro va dir que l’obra (que ha anat a càrrec del Govern) està pràcticament acabada –només queden alguns detalls per enllestir. “Ara falta vestir-la. Donar-li contingut per atendre els clients”, va apuntar. Aquesta inversió inclourà la instal·lació d’una barrera i el semàfor de sortida, lectors de matrícules per saber en temps real els horaris d’arribada i sortida dels autobusos, un sistema informàtic per controlar-ho, pantalles informatives i per a entreteniment, equipar les consignes i les oficines, dotar de mobiliari la instal·lació i un sistema informàtic per a les empreses que hi operaran, per exemple. Tot això anirà a càrrec de la societat gestora.

En total hi operaran set companyies que cobreixen les línies internacionals. Vinseiro va acceptar que es tracta d’una estació petita i que, tot i que haurien preferit un edifici més adequat, representarà una millora ja que avui s’està treballant en una situació precària. L’estació nacional d’autobusos permetrà una concentració de les rutes i clarificar de cara a l’usuari on cal adreçar-se quan es vol viatjar a l’exterior, va destacar Vinseiro. En aquest sentit va remarcar que en aquests moments el viatger no sap on s’han d’agafar les diferents línies.

La societat que gestionarà l’estació nacional està en procés de constitució. Està formada per les set empreses que ofereixen transports internacionals i els estatuts ja estan aprovats i davant del notari.