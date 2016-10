Riberaygua i Travesseres celebra la segona edició del Comerç al carrer

Amb l’objectiu d’acostar els establiments als ciutadans i recordar-los que es tracta d’un barri comercial, l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres ha organitzat per demà i per dissabte la segona edició del Comerç al carrer. Així ho van explicar ahir la presidenta, Rosa Pascuet, i el vicepresident de l’entitat, Antonio Miralles, que van precisar que fins a 21 comerços participaran en la iniciativa, un 30% més que en la primera edició, celebrada al juliol, en què van prendre part setze establiments.

Així, demà el carrer Bonaventura Riberaygua es tallarà al trànsit rodat entre les sis de la tarda i les nou de la nit, mentre que dissabte el tall anirà des de les dotze del migdia fins a les nou de la nit, també, perquè els visitants “puguin passejar i mirar les ofertes i promocions amb tranquil·litat”.

En aquest sentit, Pascuet, que va destacar l’èxit de la primera edició i la “satisfacció” expressada tant per comerciants com pels compradors, va voler deixar clar que els preus promocionals “són únicament” per als productes que s’exposin al carrer i no per als que hi hagi a l’interior dels establiments.

A més, el vicepresident de l’associació va explicar que hi haurà animacions i música en diferents punts del carrer, tant a l’entrada des de Meritxell com a la de l’avinguda Tarragona, així com a la zona del passatge Biscariet, una altra de les portes d’entrada al barri.

Tot i que l’acció es portarà a terme únicament al carrer Bonaventura Riberaygua, Miralles i Pascuet, que van agrair el suport del Comú de la capital a la iniciativa, van explicar que s’ha convidat la resta de comerciants dels carrers travessers perquè, si ho desitgen, vagin també amb els seus productes al carrer principal del barri.

Per la seva part, Pascuet, que va destacar que “abans la gent comprava i ara és el comerciant qui ha d’anar a vendre”, va defensar el caràcter comercial del barri assegurant que és el de la capital que té més botigues de serveis. En aquest sentit, des de l’associació es va recordar que la zona disposa d’un total de 189 establiments, 82 dels quals de serveis, 52 de restauració i 6 d’allotjament.