Sant Julià encara ha de fer 1,5 km de la xarxa separativa d’aigües

A la parròquia de Sant Julià de Lòria encara hi ha 1,5 quilòmetres de xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals per construir. Segons va informar el Comú, el cost estimatiu de tenir enllestides aquestes obres puja a uns 790.000 euros. Les actuacions s’haurien de fer en nou punts del territori lauredià. El gros de la inversió caldrà dur-la a terme al poble de Sant Julià de Lòria, un fet comprensible tenint en compte que aquest és el nucli més poblat.

En concret, en aquesta zona hi ha 574 metres de xarxa separativa per desenvolupar, que es distribueix en quatre trams. El primer té un cost de 76.500 euros, el segon de 115.000 euros, el tercer de 66.000 euros i el quart de 41.500. Al darrere de Sant Julià de Lòria, Aixirivall és el Quart que té més tram de separativa per fer. En total són 420 metres, que requereixen una inversió aproximada de 220.500 euros. Aquesta també es divideix en dues parts, una pressupostada en 22.000 euros i l’altra en 198.500.

Quant a la zona de Nagol, està pendent de fer la xarxa separativa en un tram de 269 metres. El cost d’aquesta intervenció pujaria a uns 174.000 euros. A Juverri també falta per construir 130 metres. En aquest cas, la inversió que hi hauria de fer el Comú ascendiria a 68.000 euros. Per últim, l’actuació que cal realitzar als quarts de menys abast es localitzaria a Aubinyà. En aquest nucli falta per construir 55 metres de xarxa separativa, xifra que suposaria un cost de 28.500 euros. El Comú va remarcar que en total a la parròquia hi ha 25 quilòmetres de xarxa residual i sis quilòmetres de xarxa pluvial.

Des de la corporació es va assenyalar que la intenció és tenir resolts tots aquests punts d’aquí al final del mandat, un fet que permetria deixar enllestida tota la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals el 2019. Tot i així es va voler ser prudent i es va indicar que aquest objectiu dependrà de la disponibilitat pressupostària.

Quant als punts d’abocament directe d’aigües residuals al medi, a Sant Julià de Lòria n’hi havia tres de localitzats i en aquests moments ja s’han resolt. El Comú també va explicar que a principis de mandat es va impulsar una tasca de neteja d’embornals per evitar danys i possibles inundacions en cas de pluja forta. En total es va actuar en

90 embornals.

Cal recordar que els comuns van signar amb el Govern una moratòria per la qual s’ampliava el termini en què les parròquies es comprometien a tenir enllestida la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals. El fet que encara faltin per desenvolupar moltes d’aquestes actuacions arreu del país comporta que arribi un volum massa elevat d’aigua neta a les depuradores, i això en dificulta el funcionament.