Sant Julià tanca berenadors i prohibeix fer foc a l’exterior]

Sant Julià va activar ahir el protocol per risc d’incendis molt alt a tota la parròquia, segons va informar el Comú lauredià. Com a conseqüència, el servei de Boscos va precintar una cinquantena de zones de barbacoa i va posar en marxa les mesures de vigilància pertinents. També va quedar prohibit encendre cap foc a l’exterior en qualsevol punt.

I és que les previsions meteorològiques indiquen que el risc pot seguir augmentant ja que hi ha una important sequera acumulada i es preveuen temperatures elevades sense pluges.