Santi Vila exigeix al Govern espanyol que expliqui la veritat sobre les pressions

Després que la setmana passada el conseller de Cultura de la Generalitat comparés, en una entrevista a Els Matins, les presumptes pressions i coaccions per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco amb les converses del ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, i l’excap de l’oficina antifrau, Daniel de Alfonso, ahir Santi Vila va anar un pas més enllà.

El conseller, que va ser present a la Seu d’Urgell, on va atorgar el diploma de la Generalitat que reconeix el ball cerdà com a element festiu patrimonial d’interès nacional, va exigir a l’executiu espanyol que, sent fidel al compromís democràtic, expliqui a la ciutadania “tota la veritat” sobre les presumptes pressions, que sobrepassen les fronteres espanyoles i poden “posar en un compromís” les relacions diplomàtiques. Així mateix, Vila va criticar també la no-reacció del Govern espanyol cada vegada que es donen aquest tipus de situacions i va destacar que “tant o més greu que els fets és constatar que quan es coneixen no passa res”.