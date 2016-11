Satisfacció del Govern i el Comú per l'estrena del camp d'exàmens de conduir

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, han expressat la seva satisfacció per la inauguració aquest dimecres del camp d'exàmens de conducció de vehicles de l'avinguda d'Enclar. "Estem molt satisfets perquè hem creat una instal·lació nova a partir de la cessió d'un terreny per part del Comú d'Andorra la Vella", ha explicat Torres, sobre el conveni signat amb la parròquia per a la cessió dels terrenys durant dos anys, prorrogables d'any en any. El ministre ha avançat que la nova estació d'autobusos començarà a operar el Nadal, "tot i que no a ple rendiment". Marsol, per la seva banda, ha assegurat que el tram embellit de l'avinguda Tarragona estarà a punt abans del pont de la Constitució d'Espanya.

Satisfacció entre els representants del Comú d'Andorra la Vella i del Govern per la inauguració, aquest dimecres, del camp d'exàmens de conducció de vehicles de l'avinguda d'Enclar. "Estem molt satisfets perquè hem creat una instal·lació nova a partir de la cessió d'un terreny per part del Comú d'Andorra la Vella", ha explicat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, sobre la cessió durant dos anys prorrogables dels terrenys.

Les instal·lacions, "austeres però pràctiques", ha observat el ministre, s'han estrenat amb una seixantena d'exàmens. El nou camp permet, segons ha explicat Torres, fer fins a cinc proves a la vegada, una més que a l'antic camp. "Andorra la Vella tenia aquests terrenys a disposició i com que momentàniament no hi havia cap projecte aquí, l'hem cedit al Govern, perquè al final tots som Andorra", ha manifestat Marsol.

Retard amb l'estrena de l'estació d'autobusos

La nova estació d'autobusos d'Andorra la Vella hauria d'estar en ple funcionament per Nadal, cinc setmanes després que el Govern adjudiqués la gestió, però "estarà operativa una mica més tard", ha explicat el ministre Torres, tot i que "es veurà un primer funcionament abans de final d'any". La demora ha estat causada per "problemes" amb alguns proveïdors, que fan que encara no s'hagin instal·lat tots els programes informàtics o la calefacció.

L'avinguda Tarragona, abans del pont de desembre

Des del Comú no han escoltat les queixes que alguns comerciants de l'àrea han realitzat, per l'eliminació de la zona blava i de les zones de càrrega i descàrrega al tram de l'avinguda Tarragona que embelleixen els operaris. "Quan vaig parlar amb els comerciants d'aquell sector els vam ensenyar els pàrquings que hi ha a tota aquella àrea, per tant, la trentena de places d'estacionament que s'han eliminat són molt poques, i pensem que és més important que allò agafi un sentit comercial, que acabarà beneficiant els comerciants", ha dit Marsol.

La cònsol major ha assegurat que les obres avancen segons les previsions i que les pluges de la setmana passada no seran impediment per estrenar el tram embellit abans del pont de la Constitució, que se celebra a Espanya la primera setmana de desembre.