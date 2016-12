SDP diu que l’APDA obvia el motiu de la denúncia per les càmeres

L’Agència de Protecció de Dades (APDA) ha arxivat l’expedient obert arran de la denúncia que va fer Socialdemocràcia i Progrés (SDP) sobre les càmeres que el Comú d’Andorra la Vella va instal·lar al parc Central. La institució argumenta que el tractament de les dades recollides per aquestes càmeres es fa de conformitat amb la legalitat vigent, tot i que recomana a la corporació estipular el temps que es conservaran aquestes, que no està establert en la regulació. Per SDP, aquesta resolució no entra en el motiu de la denúncia, ja que se centra exclusivament en el tractament però no en la instal·lació d’aquests aparells, que era el fet que el partit va posar en coneixement de l’APDA.

El coordinador del comitè local d’SDP d’Andorra la Vella, Delfí Roca, va criticar, però, que l’agència va més enllà i “erra” quan entra a valorar que el Comú té legitimació per instal·lar càmeres de videovigilància per garantir la convivència i la seguretat ciutadana. En aquest sentit va recordar que la llei de competències dels comuns es limita a indicar que les corporacions han de vetllar per la bona convivència a la via pública a través d’agents de circulació però no diu res de videocàmeres ni de seguretat, que va remarcar que és una tasca que recau en la policia. Davant d’aquest fet, Roca va alertar que la resolució pot donar ales als comuns per emprendre altres iniciatives, ja que “si tenen competències en seguretat poden decidir armar els agents de circulació”.

Tot i així, SDP va observar que l’APDA sí que els dóna la raó quan reconeix que al Principat no hi ha cap llei que reguli la videovigilància a l’espai públic ni en altres indrets. Per això, Roca va afirmar que ara la pilota es troba a la teulada de la majoria demòcrata, que és qui té la capacitat per impulsar una legislació en aquesta matèria. Això seria positiu per a la bona convivència i per posar-se en sintonia amb Europa, va apuntar, al mateix temps que va assenyalar que garantiria el dret fonamental a la intimitat. “Demanem que el Govern es posi les piles en aquesta qüestió”, va dir.

Tot i que es pot presentar recurs a la resolució de l’APDA, Roca va destacar que aquesta acció ja tanca la via administrativa i que ara caldria anar per la legal. SDP no ho preveu fer perquè considera que la política no s’ha de judicialitzar. El que sí que es planteja és traslladar el cas als dos consellers generals de la formació perquè facin una pregunta al parlament.

El coordinador del comitè local d’SDP d’Andorra la Vella va assegurar que la formació no està en contra de la seguretat, però va advertir que la política no pot anar més enllà de la llei. Així mateix va declarar que, tenint en compte que en el passat si un comú construïa un poliesportiu la resta també ho feia fins a tenir-ne set a tot el país, amb les càmeres pot passar el mateix. Roca va ironitzar sobre aquest fet dient que es pot donar un ús turístic a la videovigilància i retransmetre en directe a l’estranger el que està passant als carrers d’Andorra.