‘Skate’, patins en línia i hip-hop són les novetats a la Massana

El 19 de setembre s’obriran les inscripcions en les activitats que ha programat el Comú de la Massana per a aquest curs escolar. L’oferta inclou tant propostes esportives com culturals i hi ha moltes novetats, que s’hi han incorporat per les opinions aportades pels usuaris dels serveis.

Pel que fa als infants i joves, s’ha introduït l’skate i els patins en línia en les activitats, unes disciplines molt sol·licitades i que tenen una gran acceptació, segons s’ha pogut comprovar en les setmanes temàtiques organitzades a l’estiu. En l’àmbit esportiu també s’hi han incorporat cursets de petanca. L’oferta es completa amb l’escola de natació i els cursets de karate. En el terreny artístic, a banda de les classes de dansa i jazz enguany s’ofereix hip-hop acrobàtic. A més els infants tenen al seu abast una àmplia oferta cultural, amb les propostes de

La Capsa (l’espai de creació artística conjunt amb el Comú d’Ordino) o de l’Escola de Música de les Valls del Nord. Aquest curs s’obre un taller de teatre.

També són molt nombroses les novetats adreçades a la gent gran, com el senderisme (muntanya mitjana), Zumba Gold i Dansa amb el Cor. A més, continuen les caminades, la gimnàstica, l’aiguagim, i els balls i coreografies. També hi ha altres cursos encarats a tenir la ment en forma, com els tallers de memòria, de manualitats i de sofrologia, a més del nou taller de teatre, que s’espera que tingui una bona acceptació. Pel que fa als adults, enguany La Capsa ofereix múltiples disciplines artístiques, que es presentaran la setmana vinent.