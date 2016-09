Sortejades les llicències especials de caça del cabirol i del mufló, i de l'isard a Enclar

Aquest dimarts es va realitzar el sorteig de les llicències especials de caça no acompanyada del cabirol i del mufló per a la temporada 2016-2017, segons informa el Govern. Així mateix, també es va fer el sorteig de les llicències especials de caça acompanyada de l’isard en el vedat de caça d’Enclar per aquest any. Enguany s’han atribuït, segons els plans de caça corresponents, per a l’espècie cabirol, 60 femelles i 60 mascles, i per a l’espècie mufló s’han atribuït 70 femelles i 70 mascles. Pel que fa a l’isard al vedat de caça d’Enclar, s’han atribuït 22 captures, una d’elles trofeu.

El resultat dels adjudicataris d'aquestes llicències i el tipus de captura atribuïda, es pot consultar al web www.patrimoninatural.ad. Així mateix, aquests resultats es publicaran en el proper Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Val a dir que el període per fer efectiu el pagament de l’import corresponent de la llicència especial de caça serà del 26 de setembre al 30 de setembre, ambdós dies inclosos, durant els dies laborables i els horaris oficials d’atenció al públic, al Servei de Tràmits del Govern o als serveis de Tràmits dels comuns.

El president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, ha detallat, aquest dijous durant la presentació de l'Informe Econòmic de l'any 2015, que l'economia andorrana ha crescut, "de forma moderada", un 0,8%, tot i l'evolució negativa del 3,5% que ha patit el sector financer com a conseqüència de la intervenció de BPA, per part de l'INAF. Malgrat reconèixer que la baixada del sector financer condiciona irremeiablement l'economia del país, ja que "per si sol, representa el 22,2% del PIB", Pantebre ha posat en relleu que ja són tres exercicis consecutius de creixement, "i això, d'entrada, ja és una bona notícia". A més, també ha recalcat que tant el sector turístic com el comercial han tingut un comportament "molt bo", mentre que el sector de la construcció, "també ha mostrat senyals de millora després de vuit anys de caiguda ininterrompuda.