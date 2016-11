Subhasta de productes comissats amb un preu inicial de 214.000 €

L’Agència Tributària va fer ahir una subhasta a la duana de la Farga de Moles (Valls de Valira) amb un preu de taxació de sortida de més de 214.000 euros. Els béns subhastats provenien en la seva majoria dels decomisos fets per la guàrdia civil a la duana, tot i que també n’hi havia alguns que són fruit de l’abandonament per part dels propietaris perquè no han pogut pagar els impostos en passar la duana. En total es va subhastar 59 lots de productes comissats, entre els quals es podia trobar vehicles per desballestar, vehicles en bon estat, bicicletes, rellotges, sabates, gorres o guants de porter. La subhasta es fa per escrit. En un sobre tancat la persona que opta a un lot hi escriu el valor que dóna pel producte a què opta, tot seguit es llegeix cadascuna de les postures públicament i finalment es diu qui ha estat l’adjudicatari i el valor màxim que ha ofert. Els adjudicataris han de fer un dipòsit previ del 20% del total del valor dels béns i després disposen de quinze dies per abonar la resta del valor i d’un mes per retirar els productes.

Entre els productes que van sortir a subhasta ahir destaca la presència de quatre lingots d’or amb un preu de sortida de 145.000 euros, el lot més valuós de la subhasta. Entre altres productes que es podien comprar ahir hi havia 13 vehicles per desballestar per 975 euros, 18 vehicles amb un valor entre 600 i 6.000 euros i una bicicleta de muntanya amb un preu de sortida de 2.400 euros. També es va subhastar lots curiosos, com 300 espardenyes de cànem per 192 euros, un lot amb 1.500 parells de guants de porter per 2.152 euros i un lot amb 1.000 gorres, 30.000 didals de ceràmica i 18.000 ventalls de paper, tot per 1.695 euros.

Els lots que inclouen materials de reparació de vehicles, begudes alcohòliques i perfums només surten a subhasta per a empreses i societats, no per a particulars.