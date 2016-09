Temperatures dos graus per sobre de la mitjana i poques precipitacions a l'agost

L’agost ha estat càlid arreu del país amb anomalies que s’han situat al voltant dels 2ºC i amb precipitacions marcades pel caràcter tempestuós i deficitàries a tot el territori, segons les dades publicades pel Servei Meteorològic i el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra (CENMA). La primera part del mes ha estat dominada per l’anticicló al nord-est de les Açores acompanyat d’un flux del nord que feia créixer nuvolades durant les tardes. L’únic dia, però, en què es van traduir en tempestes va ser el dia 9. A mitjans de mes, l’anticicló es va debilitar i va deixar pas a pressions més baixes que afavorien la presència de núvols que van deixar alguns ruixats dèbils. Per acabar el mes, durant els últims deu dies, les altes pressions van afavorir un temps més estable i estival. Durant aquests últims dies del mes les temperatures van augmentar progressivament i aquesta situació va persistir entre els dies 23 i 28. El dia 28 l’anticicló centreeuropeu estava massa lluny per afectar al Principat i van tornar a dominar les altes pressions centrades a l’est de les Açores i els vents del nord. Aquesta transició va afavorir la inestabilització de l’atmosfera el dia 29, i també el creixement de nuvolades durant la tarda que van deixar tempestes localment intenses arreu del país.

El Servei Meteorològic i el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra (CENMA) han publicat el butlletí climàtic del mes d'agost del país, que mostra que s'ha caracteritzat per unes temperatures altes i unes precipitacions per sota de la mitjana. L’anomalia d’aquest mes ha estat força homogènia a tot el país, amb temperatures mitjanes entre 1,5ºC i 2ºC per sobre del que és normal a l'agost. Aquesta anomalia positiva s’ha mantingut gairebé tot el mes, i en especial durant la segona quinzena, entre els dies 23 i 28. Va ser durant aquest període que es van acumular més dies amb màximes superiors als 30ºC. Tot i això, les temperatures més elevades del mes es van registrar el dia 3, amb 34,5ºC a l’estació de la Borda Vidal, prop de la frontera del riu Runer.

D’altra banda, les masses d’aire fred en alçada que han afectat el país en dues ocasions al llarg del mes (dies 9 i 29) han provocat els descensos de temperatura més importants. La primera va fer baixar les temperatures, fins i tot per sota del que marquen les mitjanes climàtiques, encara que és habitual que durant l’estiu hi hagi ocasions en què refresqui d’aquesta manera. Els dies 10 i 11 es van registrar mínimes de -0,6ºC a l’estació de les Fonts d’Arinsal. Les altes pressions que acompanyaven aquestes invasions d’aire fred van provocar algunes inversions tèrmiques. En aquest sentit, el dia 11 es va registrar una mínima de 0,9ºC a les Salines i a Sorteny s’arribava a 2,2ºC a l’alba. La segona entrada d’aire fred, el dia 29, va permetre suavitzar l’ambient càlid dels últims dies d’agost.

Precipitació

Pel que fa a la precipitació, les dades mostren que ha estat deficitària al conjunt d’Andorra amb una anomalia de precipitació inferior al 50%, de manera que no s’ha arribat a acumular ni la meitat de precipitació normal per un mes d’agost. Durant aquest mes només s’han produït dos episodis tempestuosos rellevants, coincidint amb les entrades d’aire fred en alçada. El primer episodi es va produir el dia 9 i va anar acompanyat d’una forta calamarsada al sud del país. Es van acumular 18,8 mm a la Borda Vidal, dels quals 16,6 mm van caure en 30 minuts. El segon episodi va tenir lloc el dia 29, quan es va registrar 38 mm a Perafita i 28 mm a la Borda Sabaté (Sant Julià de Lòria), dels quals 17,6 mm van caure en 15 minuts. Entre els dies 15 i 20 la pressió atmosfèrica era més baixa que en dies anteriors i van produir-se alguns ruixats dèbils. Durant l’últim cap de setmana d’agost (dies 27 i 28), a causa de la manca de precipitacions, les temperatures altes i la baixa humitat van propiciar que el perill d’incendi forestal fos extrem al sud del país.