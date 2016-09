Tornada a l'escola amb normalitat

Retrobaments, rialles, però també algun plor que altre. Aquestes han estat algunes de les escenes que més s'han repetit durant aquest divendres al matí amb l'inici d'un nou curs escolar, que enguany, unint els tres sistemes educatius -andorrà, espanyol i francès-, compta amb uns 11.000 alumnes. Una de les principals novetats del vigent període lectiu és l'entrada en funcionament del centre unificat de l'Escola Espanyola al Col·legi Maria Moliner d'Escaldes-Engordany, que des d'aquest divendres acollirà tots els alumnes d'educació infantil i primària. L'altre centre, que s'encarregarà d'impartir les classes del sistema espanyol a alumnes de secundària i batxillerat, serà l'institut de la Margineda. En aquest sentit, la consellera d'Educació de l'Ambaixada espanyola a Andorra, Maria Soledad Salafranca, ha detallat que enguany s'ha iniciat el curs amb un total de 850 alumnes, dels quals 350 ho han fet al Col·legi Maria Moliner i la resta a l'institut de la Margineda. Tot i recalcar que les xifres són similars a les d'anys anteriors, Salafranca ha posat en relleu que enguany s'ha augmentat en un 50% el nombre de matriculacions en infantil, i s'ha passat de poc més d'una trentena d'alumnes als 74 d'enguany.

Una de les principals novetats d'enguany ha estat l'entrada en funcionament del nou centre unificat de l'Escola Espanyola, ubicat al Col·legi Maria Moliner d'Escaldes-Engordany, i que des d'aquest divendres acollirà tots els alumnes d'educació infantil i primària. En aquest sentit, la consellera d'Educació de l'Ambaixada espanyola a Andorra, Maria Soledad Salafranca, ha precisat que enguany el curs ha donat el tret de sortida amb un total de 850 alumnes, dels quals 350 ho han fet al Col·legi Maria Moliner, que imparteix educació primària, i la resta a l'institut de la Margineda, que imparteix secundària i batxillerat. Tot i detallar que les xifres són similars a les d'anys anteriors, Salafranca ha celebrat que s'ha constatat un augment del 50% en el nombre de matriculacions en infantil, i s'ha passat de poc més d'una trentena d'alumnes als 74 d'enguany. Pel que fa a la ubicació definitiva, que haurà de permetre albergar en un mateix centre tant l'educació primària com la secundària del sistema espanyol, Salafranca ha precisat se segueix treballant per aconseguir aquest objectiu en un futur.

L'altra novetat són les noves instal·lacions de l’escola de Canillo, que és la darrera gran infraestructura educativa del país i que acull el l’Escola Andorrana i el sistema francès.

Pel que fa al sistema educatiu andorrà, l'escola de la Massana ha donat el tret de sortida al nou període lectiu amb un total de 400 alumnes, una xifra que segons ha indicat el director del centre, Gregori Gutiérrez, "es manté estable, ja que només hem perdut uns 4 o 5 alumnes respecte a l'any passat". Amb tot, Gutiérrez ha remarcat que la xifra d'estudiants encara pot fluctuar, ja que tal com ha indicat, "els primers dies es mantenen les matriculacions durant la tarda i alguns alumnes s'acabaran d'incorporar el dilluns vinent". Quan a la implementació del sistema de competències, Gutiérrez ha explicat que "aquest any és força continuista, estem en un tercer any d'implementació a tercer cicle del Permsea i entrem dins les dinàmiques i sinergies habituals". "Els alumnes i docents ja s'hi han adaptat", ha admès.