Tot a punt per a la final de la competició de robòtica d'aquest dissabte

Tot està a punt per a la final de la Micro First Lego League 2016, la competició de robòtica que se celebrarà aquest dissabte al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i que aplega set equips de cinc centres educatius. Els equips hauran de programar un robot que haurà de realitzar una sèrie de proves en una taula de competició i, a més a més, han de treballar seguint els valors de la FLL, que hauran d’interioritzar i utilitzar en el desenvolupament del projecte i del robot.

Entre aquests valors hi ha el treball en equip, el 'fair play', l’intercanvi d’experiències o la cooperació. El repte llençat en aquesta edició pels organitzadors, First i Lego Education, porta per títol 'Animal Allies' i proposa reptes relacionats amb el món animal. Els set equips participants -Aniends, Safamanda, Androbot, Andimals, Animaltrònics, Flamingods i Ordino 1- demostraran els coneixements adquirits en aquestes disciplines.

En aquesta edició dues noves escoles, els col·legis Janer i Sagrada Família, s’han afegit a la competició, que compta des de la primera edició amb la participació d’equips de les escoles de Segona Ensenyança de l’Escola Andorrana de Santa Coloma, Encamp i Ordino. El patrocini d'Andorra Telecom a la Micro First Lego League s'emmarca en el suport de l'operadora de telecomunicacions als projectes pedagògics relacionats amb la formació en tecnologia i innovació.