Turisme demana a la Policia més controls per verificar la inscripció al ROAT

Els establiments turístics del país tenen l'obligació d'inscriure les dades dels clients al Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) i malgrat que el compliment d'aquesta obligació sí que s'està donant de manera majoritària, des del ministeri de Turisme i Comerç s'ha constatat que no s'estan inscrivint, però, tots els clients.

Així, tal com remarca el cap de l'àrea de Planificació Turística i Econòmica, Sergi Nadal, les dades d'aquest registre no coincideixen amb d'altres com poden ser les d'entrada de turistes amb les que treballa Estadística i per aquest motiu se sospita que els establiments no estan inscrivint tots els clients que tenen als seus allotjaments, motiu pel qual cosa han demanat a la policia que es facin uns controls "més exhaustius" per saber del cert "si es donen les dades de tots els clients o només d'una part".

El fet que no s'estiguin entrant en aquest registre les dades de tots els turistes pot venir donat, tal com destaca Nadal fent referència a les queixes del sector, "per la manca de recursos", però recorda que és una obligació que han de complir i insisteix en la seva importància per una qüestió de seguretat. També comenta que s'han imposat sancions a propietaris quan s'ha comprovat que no han dut a terme aquest registre en les condicions establertes.