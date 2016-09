Un 22% més d’activitats d’estiu a la Massana

Les activitats d’estiu que organitza el Comú de la Massana i que es van tancar el passat dimecres, 7 de setembre, s’han tancat amb un total de 1.357 inscripcions, un 22% més que l’any passat. En total han estat 142 setmanes temàtiques i 1.215 inscripcions a esports d’estiu. Val a dir que un mateix usuari s’ha inscrit a diverses setmanes d’activitats. El nombre total de nens apuntats ha estat de 386, un 10% més que l’estiu anterior.

Cal remarcar que dels 386 infants inscrits, un 74,8 per cent eren de la Massana, mentre que l’altre 25% eren d’altres parròquies.

Aquest estiu el departament de Socials ha donat ajudes a 25 infants (20 famílies en total, cosa que representa un 6,4% de les inscripcions) per tal que cap nen no es quedi sense poder fer activitats d’estiu.

La plantilla ha estat formada per 25 monitors al juliol i 24 monitors a l’agost, vuit dels quals són joves ajudants (de 16 a 18 anys i han treballat 4 al juliol i 4 a l’agost). L’equip ha comptat amb la col·laboració de tres monitors especialitzats per poder donar servei a tres infants amb integració.

“Pensem que hem assolit l’objectiu de donar el millor servei als nostres usuaris. Tant els pares com els infants estan satisfets amb els Esports d’estiu i les Setmanes temàtiques i continuarem treballant per innovar i donar nous al·licients per la pròxima temporada”, assegura la consellera d’Educació, Joventut i Esports, Natàlia Cusnir.

Recordem que enguany, a més dels Esports d’estiu hi ha hagut nou setmanes temàtiques amb temes tan diversos com la bicicleta de descens, el bmx, el patchwork, el music-hall o els patins.

També han tingut una gran acceptació les activitats adreçades als joves de 12 a 17 anys, que s’han pogut apuntar a cinc setmanes monogràfiques, que han aplegat una desena de joves per sessió.