Un adéu ple d’emocions diverses

Patrick Rodríguez i Meritxell Dono són la família andorrana que ha tingut aquest estiu la nena sahrauí Dueda Mami Brahim. La Meri la defineix com “l’alegria de cada descobriment”. La Dueda s’ha passat l’estiu a la piscina, que és el que més li agrada. “Bé, li agrada tot”, afegeix la Meri. Com a curiositat la Dueda ha descobert que li agraden els gossos d’aquí “perquè no mosseguen”, diu.

Cami Medeiros, José Luis Carvaho, Mireia i Marc Medeiros han acollit Mohamed-Lamin. Ells han pogut descobrir en Mohamed “la felicitat d’un nen molt intel·ligent que s’ha integrat ràpidament al nostre entorn familiar, i nosaltres hem gaudit de la seva vitalitat”, comenten.

Rosa Consol i Anna Bellera han acollit la Malah, a qui defineixen com a “molt bona i educada però també molt tossuda. Li agrada molt la piscina i el Leon, que és el nostre gos”. Manuha Muhamidi ha viscut aquests dos mesos amb Irina Sánchez i Teresa Lourenço, per segon any consecutiu. La Irina explica que la Manuha “és capaç de treure el millor de tots els que l’envolten, és la nena de l’etern somriure”. Helena García és la mare d’acollida de l’Aziza des de fa cinc anys, i els seus dos fills ja la consideren germana seva. Helena explica que “li agrada tot menys la muntanya i és educada però també tossuda”. Penelope Sivera és la mare d’acollida de Lala Mohamed Ahmed, i diu d’ella que “és la mare de tots els que l’envolten, es preocupa per tots i els cuida i protegeix”.

Aquests i altres nens sahrauís i les famílies andorranes han dormit molt poc aquesta nit. Ha arribat el dia. Han estat dos mesos intensos, però el bitllet de tornada tenia una data marcada al calendari. Avui, a les 12.30 hores i a Caldea, els nens i nenes sahrauís pujaran al bus que els portarà a l’aeroport de Barcelona, on agafaran l’avió cap a Algèria. Alguns familiars poden baixar a acompanyar-los fins a la capital catalana; els altres els acomiaden aquí. Molts d’ells, la gran majoria, tornaran l’estiu vinent.

Amb tot, no hi ha un sentiment de tristesa, perquè marxen a casa seva i tenen ganes de veure els seus pares i germans. És un sentiment difícil d’explicar. Ells marxen carregats d’unes bosses plenes de roba, menjar i material escolar. Però també marxen carregats de

60 dies plens d’emocions viscudes. Diran adéu amb el somriure que els caracteritza i amb una felicitat incondicional envejable pels d’aquí. Patrick, Meri, Camí, Jose Luis, Marc i Mireia, Penelope, Helena, Marta, Maria Àngels, Enric, Irina, Anna, Rosa i altres, capitanejats per la presidenta de l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps), Lluïsa Hurtado, que han treballat durant tot un any per acollir-los i pagar-los el viatge, diran un adéu més sentit, amb els ulls plens de llàgrimes que alguns deixaran anar i un sentiment a flor de pell perquè saben que a ells sí que els quedarà un gran buit. Avui, però, comença per a aquesta associació un any més de treball per mantenir viva la flama del projecte Vacances en pau, que ha passat per moltes dificultats però que resisteix perquè aquests infants refugiats puguin gaudir d’uns estius fora del desert.