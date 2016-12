Un dinar de Nadal tanca el cicle de sortides dels usuaris de teleatenció de la Creu Roja

Més de 85 persones van participar dissabte passat en el dinar de Nadal que va reunir els usuaris del servei de teleatenció domiciliària (TAD, de la residència Clara Rabassa i els voluntaris. La celebració, a banda d’aplegar tots els usuaris que mes rere mes participen en les sortides socioculturals que l’entitat organitza, va servir també per finalitzar les sortides d'enguany i poder fer un àpat nadalenc. L’activitat va tenir lloc a l’hotel Guillem d’Encamp, on es va degustar un menú festiu i es va gaudir d’un ambient molt relaxat i de germanor. Com a record d’aquest dia, els voluntaris van obsequiar tots els assistents amb un detall. La Creu Roja Andorrana ja comença a preparar el cicle de sortides per l’any vinent amb la intenció de seguir oferint activitats d’oci molt variades, que permetin als usuaris participar de l’oferta d’activitats socioculturals que s’organitzen al país.