Un expert aproparà al públic la problemàtica sobre els recursos energètics

El catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, oferirà una conferència sobre els recursos energètics organitzada per Crèdit Andorrà i l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda). L'edifici Crèdit Centre acollira la xerrada, titulada 'Andorra dins de la inevitable transició energètica global', el 21 de novembre. Actualment, tal com explica el professor, es disposa de coneixement tecnològic i de gestió suficient per abordar de manera coordinada la construcció d’aquest nou model de sostenibilitat energètica que tingui en compte l’economia, l’energia i l’ecologia.

Entre els elements a tenir en compte, Marzo destaca el subministrament abundant i segur d’energia, la reducció de les emissions que contribueixen a l’augment de la concentració de gasos d’efecte hivernacle o la utilització de la transformació del sector energètic com a oportunitat de creixement.



Durant la seva trajectòria, Mariano Marzo, ha treballat en diversos punts del món com Europa, Estats Units, Amèrica del Sud, Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. Actualment, és membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). També participa o ha participat en diversos consells assessors en matèria energètica de les administracions central i autonòmica, així com d’altres institucions. També duu a terme investigació i formació aplicada al sector del petroli i del gas. Com a articulista ha publicat més de 125 articles en revistes científiques i ha editat o coeditat 15 volums temàtics.

Marzo forma part de consells editorials de revistes de gran prestigi internacional sobre geologia i desenvolupa una intensa activitat com a conferenciat i analista en temes energètics a diversos mitjans de comunicació d’Espanya.