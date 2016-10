Un expert creu que Andorra està molt ben posicionada per adaptar-se als nous reptes tecnològics en turisme

El mòbil serà clau per connectar amb el consumidor i que acabi interessant-se pel producte que se li ofereix, i en aquest canvi de paradigma de consum l'Industry Director Travel, Retail & Fashion de Google Espanya, Miquel Moyà, creu que Andorra està molt ben posicionada i que el que ha de fer és aprofitar aquests avantatges per "projectar-se de la millor manera possible a través de les noves tecnologies" i aconseguir captar l'atenció del consumidor. Per fer front a aquests canvis, que s'han donat en molt poc temps, l'expert assenyala que no cal que es tracti de grans companyies, de fet, assegura que les petites s'hi poden adaptar més fàcilment. Així ho ha posat en relleu en la xerrada que ha ofert aquest dijous en el marc del cicle 'Crèdit Andorrà Global Forum'.

El dispositiu mòbil serà fonamental per connectar amb el consumidor tant perquè hi faci la seva compra com perquè "s'inspiri" i això pugui acabar prosperant perquè s'interessi pel producte que se li ofereix. Així ho ha posat en relleu l'Industry Director Travel, Retail & Fashion de Google Espanya, Miquel Moyà, en la xerrada que ha ofert aquest dijous en el marc del cicle 'Crèdit Andorrà Global Forum' que s'ha centrat en els reptes de futur del turisme. Moyà ha destacat, també, que Andorra està "molt ben posicionada" per fer front a aquests reptes.

D'aquesta manera, l'expert creu que juga a favor del Principat el tamany, que ha de permetre que l'adaptació a aquestes noves tecnologies sigui més ràpida, i també el fet que parteixi d'un context "amb una important fragmentació" dels clients, la qual cosa veu com a positiva. El repte, tal com ha manifestat, és com aprofitar aquest avantatge per "projectar-se de la millor manera possible a través de les noves tecnologies" i aconseguir captar l'atenció del consumidor.

L'expert considera que és clau pensar en el consumidor "com algú a qui accedir a través del mòbil", tenint en compte que ara com ara "més de la meitat de les cerques de viatges es fan a través del mòbil" i que tots els nous usuaris d'Internet hi accedeixen a través d'aquest dispositiu.

Aquest canvi de paradigma de consum s'ha donat en molt poc temps i exigeix que les companyies s'hi puguin adaptar i creu que per a això no cal que siguin grans empreses sinó que les més petites també poden tenir una gran oportunitat en aquest nou context, per la facilitat d'adaptar-se més ràpidament. Cal, tal com ha posat en relleu, que es puguin oferir els serveis i productes al consumidor sense la necessitat que hi hagi d'interactuar molt i tenint en compte que aquests dispositius també donen informació a les companyies, com per exemple, d'on és aquest potencial client, i aquest és un factor, ha remarcat, que cal aprofitar. Fins i tot les agències de viatge poden tenir una oportunitat en aquest nou escenari. En aquest sentit, ha posat com a exemple que els centres comercials han perdut freqüentació i, en canvi, el seu volum mig de consum s'ha incrementat, ja que la gent està "més informada" i té més clar què vol comprar.

En definitiva, Moyà creu que "Internet s'ha de democratitzar" i assegura que a això hi contribuirà el fet que els nous consumidors es puguin connectar a través del mòbil, ja que els preus per adquirir aquests dispositius són més "accessibles".