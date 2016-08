Un expert sobre canvi climàtic defensa el paper dels petits estats per exemplificar polítiques ambientals sostenibles

El professor de la Universitat Pierre-et-Marie-Curie, Gilles Boeuf, i el geòleg investigador de l’Institut Pirenaico de Ecología del CSIC, Juan Ignacio López Moreno, han participat aquesta tarda a la Universitat d’Estiu per tractar les incerteses sobre els efectes del canvi climàtic. En 70 anys, “hem perdut la meitat d’espècies del mar i de la terra”, ha explicat el professor de París, mentre que López Moreno ha alertat del canvi de l’estacionalitat dels recursos en els propers anys, comptant amb una reducció de la neu i els indrets de muntanya “on hi haurà més aigua a l’hivern i menys a l’estiu”. L’investigador del CSIC ha assenyalat que el paper d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic és irrellevant al costat dels grans estats emissors, però que per exemplaritat i ètica, les seves polítiques poden ser rellevants.

