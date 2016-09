Un gerent i un encarregat d’obra s’enfronten a un any d’inhabilitació

L’accident laboral es va produir el 20 de setembre del 2011, quan dos operaris, un que era l’encarregat de l’obra i responsable de la seguretat, i l’altre, paleta, estaven treballant en un edifici del Tarter, en una terrassa en què dos dies abans havien tret la barana. La víctima, que tenia dues possibilitats de pas per executar la seva feina, que era el trasllat de pedres d’un lloc a un altre, va passar primer entre un pilar i una paret. En donar-se un cop amb el colze per aquest pas estret, on a més hi havia escombraries al terra, va decidir passar per l’altre, que era el que tenia el límit de la terrassa obert, i va ser quan es va precipitar des d’una altura de 2 metres i 63 centímetres. Es va fer mal al taló del peu dret, del qual va ser intervingut a l’hospital el mateix dia de l’accident, i després va passar tres cops més pel quiròfan. Ahir va declarar com a víctima amb una crossa i encara coix.

L’encarregat, que també es trobava a l’obra el dia de l’accident, va manifestar que, en veure que la barana de la terrassa no hi era, va avisar l’operari (víctima) del perill i li va dir que passés per la part de dins per evitar el risc, a més de demanar a altre personal de l’empresa que li portessin una barana provisional.

La declaració clau del judici celebrat ahir va ser la de la propietària del pis on es feia l’obra de rehabilitació i impermeabilització de la façana, que va ser qui va retirar la barana. Segons ella, sí que havia avisat els responsables de l’empresa que la trauria el cap de setmana. Però, a diferència de la seva primera declaració, en què va dir que havia avisat els responsables de les dues empreses que treballaven, tant la subcontractada com la que posava les plaques d’impermeabilització, ahir va manifestar que només havia avisat els de l’empresa subcontractada. Va ser per aquesta raó per la qual la fiscal, que en un primer moment havia acusat els responsables de les dues empreses, va canviar la qualificació i només va acusar els responsables de l’empresa que feia aquell dia els treballs. La fiscal, però, va dir que tant el gerent com l’encarregat eren responsables d’un delicte menor de lesions per imprudència perquè no van garantir les mesures de seguretat.

Per la seva banda, la lletrada que va representar la víctima es va afegir a la demanda de la fiscal pel que fa a la tipologia del delicte, però va demanar en nombrosos conceptes de reclamacions i responsabilitat civil la quantia de 35.727 euros. La defensa del gerent i de l’encarregat de l’obra, en canvi, va dir que la propietària no els havia avisat i que va ser la víctima qui, per “inconsciència i imprudència”, va decidir passar pel lloc més perillós i no pel que li havia dit l’encarregat que era més segur. Aquesta part va demanar la lliure absolució i va dir que subsidiàriament només es podia donar a l’encarregat un 30% de la responsabilitat. I va rebaixar a uns 13.000 euros la indemnització.