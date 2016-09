Un nord-americà, enxampat a la duana amb 115.000 dòlars

Dilluns passat, efectius de la guàrdia civil que estaven de servei fiscal a la duana de la Farga de Moles van decomissar un total de 102.238,92 euros (valor al canvi de tota la quantitat confiscada) per la comissió d’una infracció de la normativa de blanqueig de capitals.

La intervenció va tenir lloc cap a les dues del migdia, quan L.G.C.D., un home de 66 anys i de nacionalitat nord-americana, conductor d’un vehicle de la marca Mercedes, pretenia introduir sense declarar i procedent d’Andorra una quantitat de 103.239,10 euros (1.150 bitllets de 100 dòlars i la resta en euros), els quals duia ocults a la butxaca dels pantalons i en una motxilla.

Una vegada verificada la quantitat pels agents a les dependències de l’Agència Tributària, es va estendre acta per la comissió d’una infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals, en superar la quantitat que es regula en aquesta normativa.

L’infractor va continuar viatge amb 1.000,18 euros, en concepte de mínim de supervivència, i la resta va quedar dipositada a la duana de la Farga de Moles, a disposició de la comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

La intervenció més important d’aquest any va tenir lloc el 3 de maig passat cap a les 13.45 hores, quan J.M.B., un home de

56 anys i de nacionalitat espanyola, passatger d’un autobús de la línia regular Andorra-Espanya, pretenia introduir sense declarar una quantitat de 168.120 euros que portava ocults en un forat de la jaqueta.