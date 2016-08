Un petit Estat pot ser “exemple” en polítiques contra el canvi climàtic

El paper d’Andorra i altres petits estats en la lluita contra el canvi climàtic pot semblar irrellevant davant del que juguen altres països de majors dimensions i més emissors de gasos d’efecte hivernacle. No obstant, les polítiques mediambientals que adoptin sí que poden tenir un paper rellevant per l’exemplaritat que poden suposar.

Així ho va defensar ahir el climatòleg i investigador de l’Institut Pirinenc d’Ecologia del CSIC, Juan Ignacio López Moreno, en el transcurs de la seva ponència a la 33a Universitat d’estiu, en què va intentar dibuixar el que es pot esperar al Pirineu del canvi climàtic, sobretot des del punt de vista de la neu i dels recursos hídrics.

I és que l’increment global de les temperatures, efecte inevitable del canvi climàtic, tindrà una incidència directa en aquestes qüestions de cabdal importància ja que, malgrat que només una sisena part de la població mundial viu en zones de muntanya, entre el 40% i el 60% depèn dels recursos hídrics que es generen en aquestes, segons va precisar López Moreno.

Pel que fa a la neu específicament, el climatòleg del CSIC va assegurar que un increment de dos graus de la temperatura podria tenir “una afectació severa” al mantell de neu entre els 1.500 i els 2.000 metres d’altitud, mentre que perquè es registrés una afectació important en altituds superiors als 2.000 metres faria falta un increment de temperatura d’entre 3 i 4 graus.

D’altra banda, el professor de la Universitat Pierre-et-Marie-Curie i assessor del ministeri del Medi Ambient, l’Energia i el Mar de França, Gilles Boeuf, va advertir dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat del planeta, tot i que ho va fer d’una forma força peculiar. I és que, com va recordar Boeuf, “el clima ha canviat sempre en el planeta i per tant la vida ja està acostumada a aquests canvis”. El problema actual, però, “és que els canvis es produeixen a molta velocitat” i, per tant, adaptar-s’hi és “més difícil”.

En aquest sentit, Boeuf, que va destacar també que de vegades “quan canvia la biodiversitat també canvia el clima”, va alertar que els darrers 70 anys s’ha perdut “la meitat del nombre d’animals de cada espècie”, i va incidir també en el fet que al canvi climàtic s’hi afegeix també el problema de la sobreexplotació dels recursos i la contaminació. Per això, l’expert va incidir en la importància de la conscienciació i de l’educació en ecologia, i en el paper que ha de jugar la societat civil.

La 33a Universitat d’estiu posarà avui el punt final amb les ponències Com podem lluitar de manera eficaç contra el canvi climàtic?, de l’economista especialitzat en el context del canvi climàtic Christian Gollier, i Assolir l’objectiu de seguretat viària de l’Agenda, reduir a la meitat els accidents mortals el 2020, a càrrec del president de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i enviat especial per a la seguretat viària de l’ONU, Jean Todt. A dos quarts de nou del vespre, Jean-Paul Marthoz, moderador de la Universitat d’estiu, presentarà les conclusions d’aquesta 33a edició i a tres quarts de nou tindrà lloc l’acte de clausura amb la participació del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover.