Un taller d'art amb 'tablet' i un d'introducció a l'espectacle, novetats de la Capsa

La Capsa, Espais de Creació, escola d'art que es gestiona de manera conjunta entre els comuns d'Ordino i la Massana, ha presentat aquest dimarts la seva proposta de tallers i activitats per al curs 2016-2017. Entre les novetats, destaca un taller d'art digital perquè joves i adults aprenguin a ser creatius amb la 'tablet', que anirà a càrrec de Martín Blanco. També es proposa un taller d'introducció a l'espectacle per a joves i infants, que englobarà tot el procés de creació fins l'obra final. Serà impartit per Girasol Blanco. En total són 13 tallers, una xifra que augmenta i que també pronostica un increment del nombre d'inscrits, tal com ha destacat la cap de secció de La Capsa, Rosa Mujal. També s'organitzaran caps de setmana temàtics i es faran activitats fora de les classes, com visites a les exposicions.

Les inscripcions per als tallers i cursos que proposa per aquest curs 2016-2017 La Capsa, Espais de Creació, ja estan en marxa. El nombre d'activitats proposades augmenta, amb un total de tretze tallers, tal com ha destacat Rosa Mujal, la cap de secció d'aquesta escola d'art que es gestiona de manera conjunta entre els comuns d'Ordino i de la Massana. Per aquest mateix motiu, també confien augmentar el nombre d'alumnes respecte a l'any passat, partint d'un concepte d'escola "dinàmica", "on sempre hi hagi moviment" i on els diversos tallers també interactuïn, ha destacat Mujal.

Com a novetats, La Capsa ofereix un taller d'art digital amb 'tablet' adreçat a joves i adults, impartit per Martín Blanco. Serà una manera d'enganxar els joves a l'art gràcies a una eina que coneixen a la perfecció, ha exposat Mujal. Per als més petits, de 8 a 12 anys, es proposa un taller d'introducció a l’espectacle, entès de manera "íntegra", i que culminarà amb una representació a Les Fontetes. Anirà a càrrec de Girasol Blanco.

La consellera de Cultura, Social, Igualtat i Participació Ciutadana del Comú de la Massana, Jael Pozo, també ha posat èmfasi en una nova proposta de pintura mural, de Judit Rodrigo. "Volem que els alumnes agafin idees i puguem ensenyar-los a poder decorar fins i tot una façana o un mural de casa", ha explicat. Pozo també ha destacat la consolidació de tallers com el de ganxet, el de restauració de mobles o el de plàstica per a infants.

A banda dels tallers, tal com ha destacat la consellera de Cultura, Educació, Joventut i Benestar del Comú d'Ordino, Vanessa Fenés, es proposa fer activitats fora de l'escola, com visites a exposicions, així com es faran caps de setmana temàtics. Tot al voltant "d'aquesta reflexió entorn l'art", ha afegit.

Finalment, i amb la voluntat de donar el tret de sortida al nou curs però també de mostrar el que fan els alumnes de La Capsa, diverses de les obres que van fer l'any passat estan exposades a la sala La Buna d'Ordino, fins el proper 18 de setembre. "Volem que la gent vingui i vegi si li agrada", ha plantejat Pozo. Els assistents poden votar d'entre tots els treballs i participaran a diversos premis.