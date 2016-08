Un viver d’empreses i un espai per a infants, per al Centre de Congressos

Ordino va aprovar ahir durant la sessió de Consell de Comú el plec de bases per a la concessió i explotació del Centre de Congressos d’Ordino, que sortirà publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la setmana vinent.

No és la primera vegada que es fa una crida a les empreses interessades a ocupar el local, però fins ara mai s’ha concretat cap proposta ferma. El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, confia que aquesta vegada sigui la bona, tenint en compte que ja hi ha almenys cinc interessats. Pel que fa a les propostes, són “de diferents àmbits, des d’un viver d’empreses a un parc infantil indoor”.

Les ofertes es podran presentar fins al 30 de setembre, i a finals d’octubre el Comú decidirà quina és la que explotarà les instal·lacions. Les condicions del plec de bases són “bastant obertes” ja que l’objectiu és poder llogar l’espai, tot i que Mortés va reconèixer que prefereixen una proposta que ajudi a “dinamitzar la parròquia, més que posar-hi oficines”.

El cònsol va admetre que els costos de manteniment actuals, pel fet d’estar buit, són més elevats del normal cada vegada que fan ús de les instal·lacions, un fet que passa unes tres o quatre vegades l’any, va recordar. L’ideal seria que l’empresa que es quedi amb el Centre de Congressos permetés seguir realitzant els actes que organitza el Comú a les instal·lacions, però dependrà del tipus d’oferta. “Per nosaltres seria fantàstic poder seguir-lo utilitzant, sobretot per a la Mostra Gastronòmica. Però si no és possible li buscarem en un futur un nou espai”, va explicar.

L’oposició, representada en aquesta sessió únicament per la consellera liberal, Eva Choy, va celebrar “que s’hagi fet aquest pas endavant” per obrir les instal·lacions, una reivindicació que ja feia temps que feien.

D’altra banda, també durant el Consell de Comú, Mortés va assegurar que la temporada d’estiu a Arcalís està sent “fantàstica”. “Segurament superarem les previsions”, va explicar, les quals s’havien fixat en els 200.000 euros de facturació. L’any passat l’estació va facturar durant l’estiu 135.000 euros. “No podem estar més que contents”, va concloure.