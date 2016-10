Una conferència sobre 'Andorra durant la II Guerra Mundial' inaugura l'Aula Magna

Una conferència sobre 'Andorra durant la II Guerra Mundial' a càrrec del professor Claude Benet, davant una trentena de persones, ha inaugurat aquest dimecres la 12a edició de l'Aula Magna, que organitzen la Universitat d'Andorra i el Comú d'Andorra la Vella. Les vuit sessions que formaran l'Aula Magna d'enguany giren sobre temes tan diversos com una anàlisi sobre el canvi climàtic, els 'drons' o l'univers. Tant la cònsol major del Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, com el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, aposten per la continuïtat d'aquest projecte ja consolidat que facilita l'entrada de la gent gran a les aules.

La xerrada inaugural de la 12a edició de l'Aula Magna ha girat al voltant d'un tema, en paraules del seu conferenciant, el professor Claude Benet, "poc conegut": 'Andorra durant la II Guerra Mundial'. "Diuen que durant aquest temps no va passar res al Principat, però no és veritat, perquè van passar tantes coses com persones van travessar el país", ha explicat Benet. "La conferència ve a omplir el buit de coneixement que precisament té la gent d'aquí sobre aquest període", ha afegit el professor.

El rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau, ha mostrat la seva satisfacció per veure que el curs continua captant estudiants. "Va ser el primer projecte d'obertura universitària cap a gent més enllà dels 18 anys, i per això ens fa molta il·lusió arribar a la 12a edició i esperem que continuï moltes més", ha dit Nicolau. El rector ha afegit que la Universitat vol incorporar el concepte de "mobilitat" a l'Aula Magna: "Volem promoure la mobilitat, que serà com una mena d'Erasmus adequat a aquest tipus d'estudiants".

La formació continuada és autofinançada per la Universitat. Nicolau ha explicat que amb una quinzena de matriculacions ja n'hi ha prou per tirar endavant l'Aula Magna. Enguany, just quan s'inaugura el curs i quan encara hi ha el període de matriculacions obert, ja s'ha superat aquest objectiu, amb una vintena de matrícules. "Sempre hem tingut més estudiants dels que necessitàvem per finançar el projecte", ha conclòs el rector.

"Ells aporten la seva experiència i els seus coneixements, alhora que es fomenta la relació entre adults", ha explicat la cònsol major del Comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui ha garantit el suport institucional a aquesta iniciativa, "perquè és una prioritat per l'Àrea Social del Comú".

L'Aula Magna, inaugurada aquest octubre i que conclourà al maig, s'estructura en vuit sessions que aprofundiran sobre temes tan diversos com un anàlisi sobre el canvi climàtic, els 'drons', Josep Viladomat, la música, els records i la memòria, la salut i el comportament humà, i la ciència i l'univers.