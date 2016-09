Una empresa ofereix activitats aquàtiques al pantà d’Oliana

Una nova empresa, anomenada Sector D, és la primera a organitzar activitats aquàtiques al pantà d’Oliana. Ofereixen principalment excursions en caiac pel pantà i lloguer d’embarcacions per a aquell qui vulgui navegar-hi en solitari. Sector D ofereix també paquets especials per als nens que van de colònies a l’alberg de Santa Fe d’Oliana o per a la gent que s’hi allotgi. L’empresa va sorgir després de les jornades que el consorci Segre-Rialb va realitzar l’abril passat sobre els usos turístics i esportius dels embassaments. El seu propietari, Lars Ruijiter, assegura que “és curiosa la reacció de la gent, perquè no està acostumada a veure el pantà des de l’aigua; les muntanyes es veuen de forma molt diferent des de l’aigua”. Ruijiter valora positivament el primer estiu en actiu i assenyala que “si tenim èxit” s’haurà de fer moltes inversions.

Sector D ofereix la possibilitat de descobrir el pantà d’Oliana des de damunt d’un caiac. Ruijiter assenyala que “la primavera o el principi d’estiu és la millor època perquè el pantà té molta aigua”. Tot i això, recomana l’activitat durant tot l’any, ja que “es poden descobrir espais diferents segons l’època de l’any i el nivell de l’aigua”. L’excursió mitjana que ofereix dura unes dues hores i mitja, però això, com diu Ruijiter, “depèn molt del nivell i de les ganes de remar del client”.

L’empresa ofereix activitats per a infants en paquets especials per als nens de colònies, se’ls explica la tècnica per remar i es fa jocs damunt les piragües. L’excursió guiada, a més, permet descobrir espais i valls que la construcció de l’embassament va deixar aïllats i als quals només s’arriba de forma dificultosa per pista o en barca. Com a espais més curiosos, Ruijiter remarca la serra del Turb, les Anoves i Valldans. I assegura que “és impressionant” acostar-se a les parets del Turb o l’Auvenç o visitar el congost dels Esplobins. El pantà disposa de diferents llocs per poder embarcar.