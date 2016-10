Una experta defensa una comunicació "afectiva" amb els adolescents i mostrar-los que es confia en ells

La pedagoga, mestra, escriptora, formadora, terapeuta i orientadora familiar Eva Bach considera que cal una comunicació "afectiva" amb els adolescents perquè tingui "més garanties" de ser "efectiva". D'aquesta manera, ha convidat els assistents a la conferència que ha ofert aquest dimecres a "parlar des del cor" als adolescents, fent-los veure que "la vida és maca i que val la pena viure-la" i mostrant-los la confiança que es té en ells i que se'ls posa límits i normes perquè "puguin tenir un ús gradual" de la seva llibertat. A més a més, ha destacat que tot sovint són les actituds dels adults les que "dificulten" aquesta comunicació amb els adolescents. Bach ha pronunciat aquesta xerrada en el marc del programa 'La salut al dia', de la Fundació Crèdit Andorrà.

Per poder tenir "més garanties" d'obtenir una comunicació "efectiva" amb els adolescents cal que sigui "afectiva", és a dir, que se'ls parli "des del cor". Aquesta és l'opinió que la pedagoga, mestra, escriptora, formadora, terapeuta i orientadora familiar Eva Bach ha exposat als assistents a la conferència organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà en el marc del programa 'La salut al dia' que ha tingut lloc a Crèdit Centre aquest dimecres a la tarda.

Bach ha posat en relleu que aquest parlar des del cor significa que hi hagi "una vivència" en el que se'ls diu, que se'ls pugui manifestar que "la vida és maca i que val la pena viure-la" malgrat els entrebancs i problemes que es poden trobar. És per això que creu que "no és prou apte per educar qui no estigui enamorat de la vida" i ha conclòs que reivindica "un optimisme vital i pedagògic".

També creu que és essencial mostrar confiança en els adolescents que vegin que tenen "potencial i ajudar-los a explotar-lo". A més a més, ha concretat que aquesta comunicació afectiva comporta que se'ls mostri que importen als adults i que si se'ls posa límits i normes és perquè "puguin tenir un ús gradual" de la seva llibertat i perquè aprenguin a "cuidar-se".

L'experta ha posat en relleu que sovint són les actituds dels adults les que més "dificulten" aquesta comunicació ja que considera que els adolescents els posen "el dit a la nafra" i els mostren el que "està en desordre" en ells, la qual cosa, manifesta, pot ser una oportunitat perquè es puguin "arreglar els desajustos" que pateixen aquests adults.

Bach ha destacat en la seva xerrada que una de les dificultats "més grans" és la comunicació en l'adolescència. Així, ha manifestat que sovint es veu les actituds dels adolescents com "estranyes", la qual cosa té la seva explicació en què tenen "la matèria gris del cervell encara per madurar i en canvi la blanca, la de les emocions, hiperexcitada" i per tant és normal que hi hagi comportaments que "descol·loquen" però creu que per això és important que hi hagi "l'empatia" dels adults. En aquest sentit, ha conclòs que és la visió d'aquells que tenen al seu voltant la que "els hi eixampla el camp o els hi escurça" i que s'ha de responsabilitzar aquests joves en una adolescència que cada vegada és més llarga perquè siguin actius i, per exemple, busquin una feina. "L'entorn no pot ser l'excusa perquè no facin res", ha manifestat.