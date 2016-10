Una iniciativa anònima pretén donar a conèixer racons lliures d’estrès

Les darreres setmanes han aparegut a diferents indrets del Pirineu cartells on es pot llegir en anglès “Vostè està entrant a una zona lliure d’estrès”. Amb aquesta iniciativa, i sota el títol de Pirineu Tranquil, un grup de persones anònimes vol donar a conèixer petits racons de les comarques de muntanya que no apareixen a les guies.

Per fer-ho han creat un lloc web (https://pirineutranquil.wordpress.com/) on es poden veure les fotografies dels cartells, una petita explicació d’on estan ubicats i un mapa de la zona. Alguns, a més, estan geo­localitzats. Segons han explicat els promotors del projecte, que no han revelat la seva identitat, els indrets assenyalats “són senzills però especials” i tenen “un component sentimental per a les persones que els han escollit”.

El camí de Balestui a Peramea, al Pallars Sobirà; el camí del Tallafocs, a l’Alt Urgell; el clot del Portell, a la vall Fosca; la presa de Cardet, a la Vall de Boí, o el pas de Mainera, a la vall d’Àssua, són alguns dels indrets en què persones anònimes i lligades al territori han col·locat els cartells. Pels promotors del projecte és una manera “romàntica i creativa” de divulgar espais del Pirineu que d’altra manera “no apareixerien en un mapa”.

Actualment hi ha disset cartells repartits per les quatre comarques i n’hi ha quatre en procés de realització, i s’espera que gent anònima s’hi vagi afegint de manera voluntària. Per fer-ho han d’escriure a l’adreça que apareix al lloc web i rebran la informació del que han de fer. Les úniques premisses a l’hora de realitzar el cartell és el text que hi ha d’aparèixer, el número de cartell i fer dues fotos, una del cartell i una altra general de l’indret. La forma i el material de què està fet el cartell són fruit de la creativitat i imaginació de cadascun dels participants.

Segons expliquen en el seu web, l’àmbit geogràfic on se situa la iniciativa és el Pirineu, tot i que “les limitacions personals” han fet que s’estreni amb el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell. La voluntat, però, és que persones de les comarques de la Vall d’Aran i la Cerdanya i fins i tot del vessant francès del Pirineu o Andorra s’afegeixin al projecte.

Per ara la iniciativa s’ha realitzat de manera anònima. Tot i això, Pirineu Tranquil assegura que l’anonimat “no és imprescindible”.