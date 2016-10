Una ratlla de cocaïna com a favor

La fiscalia demana penes de presó de fins a cinc anys, part condicional, per a cinc processats acusats de tràfic de cocaïna, haixix i marihuana. Els fets es remunten als anys 2013 i 2014, quan aquestes persones, totes elles consumidores, es van dedicar presumptament a vendre droga. Segons el relat del ministeri fiscal, el producte estupefaent era introduït a Andorra per un home que es desplaçava des de la Seu d’Urgell almenys dos cops per setmana. Aquest l’entregava a un jove, que s’encarregava de preparar la droga al seu domicili per distribuir-la a tercers.

Les operacions, segons va constatar la policia, es realitzaven fonamentalment a la parròquia d’Escaldes-Engordany, i sobretot en diversos bars i locals d’oci nocturn del centre. El fet és que en aquest afer hi prenien part dos treballadors d’establiments de restauració i el responsable d’un pub, que la fiscal considera que actuava com a intermediari. El contacte amb els clients es feia mitjançant trucades des de cabines telefòniques o a través de missatges en què sempre es feia referència a alguna altra cosa que no era la droga. Així, els dos interlocutors quedaven per prendre “una cerveseta” o, quan es tractava de la marihuana o l’haixix, per anar a passejar el gos. Arran de l’actuació, la policia va trobar 8 grams de cocaïna al domicili d’un dels acusats, una balança, bosses per preparar monodosis i 210 grams d’haixix, a més d’algunes restes de marihuana. En el moment de la detenció, l’home havia entregat 710 euros a la persona acusada d’introduir el producte estupefaent des de la Seu d’Urgell. També es va acusar el treballador d’un restaurant d’Escaldes-Engordany de guardar en unes sabates 3 grams de cocaïna que li havia cedit el gerent del pub. Al cinquè processat se l’acusa de vendre cocaïna arran d’unes comunicacions de persones que li demanen droga i la declaració d’un consumidor.

Els processats neguen, però, que es dediquessin a aquesta activitat. Asseguren que l’única cosa que feien era adquirir aquests productes per al seu propi consum i compartir-los amb persones conegudes. Era una cessió, no hi feien negoci i ho pagaven a mitges. Ho va dir un dels acusats: oferia la droga com un favor. Quan estaven de festa, o mirant el futbol, anava al lavabo i deia al seu company: “Fes-te una ratlla.”

La fiscalia no ho creu així. Considera que el jove que efectuava la cessió no tenia un salari tan elevat per comprar constantment aquests productes estupefaents i demana per a ell tres anys de presó, mentre que per a l’home que els introduïa al país sol·licita dos anys i mig. Per al gerent del pub en vol cinc, ja que defensa que el local era un indret on els consumidors s’adreçaven sovint per adquirir droga, i per al treballador del restaurant que li va guardar la cocaïna en unes sabates, dos anys i mig, la mateixa pena que reclama per al cinquè processat.

Les defenses demanen l’absolució de l’acusat de la Seu d’Urgell, quatre mesos de presó per al treballador del restaurant, un any de presó per al jove d’Escaldes-Engordany i un any per al responsable del pub, així com l’absolució del cinquè.

En el marc de la causa també es va jutjar un consumidor per a qui la fiscal demana vuit mesos de presó per estar en possessió d’un bitllet fals (la seva defensa exposa que el processat desconeixia que no era autèntic).