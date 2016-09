Una trobada de motos per lluitar contra el càncer de pròstata arriba a Andorra i ja té 50 inscrits

'The Distinguished Gentleman's Ride', una trobada de motoristes amb la intenció de recaptar diners per a la lluita contra el càncer de pròstata, se celebra aquest any també a Andorra i l'esdeveniment ja compta amb 50 persones inscrites que diumenge sortiran a la carretera elegantment vestides i amb motos clàssiques. La iniciativa, tal com ha explicat un dels impulsors de la trobada a Andorra, el pilot Cyril Despres, compta amb 90 països participants i Andorra se suma impulsant un esdeveniment "diferent" segons ha afegit un altre dels promotors, Marc Casadevall, ja que normalment aquests pilots recorren ciutats i en canvi a Andorra circularan per tot el país. Les inscripcions encara estan obertes fins al dissabte a la nit al web http://www.gentlemansride.com/.

Els requisits per participar en aquesta cita són anar elegantment vestits i tenir una moto clàssica o de certes característiques que es detallen a la web. Els inscrits fan una donació de diners i fins i tot poden tenir patrocinadors que facin donacions per ells, amb la qual cosa es recullen uns diners que l'any passat van arribar als cinc milions de dòlars, tal com ha explicat Despres, incidint en el fet que posteriorment es pot saber "exactament" a on van a parar aquestes donacions. La iniciativa va sorgir quan l'impulsor d'aquesta trobada, Mark Hawwa, va prendre part a l'Andorra 500 i llavors es va pensar que seria interessant que el Principat també hi pogués aportar el seu "granet de sorra" i a més amb una trobada diferent, ja que normalment els motoristes que participen en aquesta prova, que no té esperit competitiu, recorren les ciutats i en canvi, a Andorra, podran circular per les carreteres de tot el país. En total, en aquesta edició, hi prenen part 90 països i uns 50.000 motoristes, tal com ha explicat Despres durant la roda de premsa celebrada a la seu de MoraBanc.

La trobada arrencarà el diumenge a les 9 hores a la zona de les naus Teixidó de la Massana per exposar les mesures de seguretat i perquè els participants es coneguin. A les 10.30 hores, els motoristes sortiran en direcció a Ordino, des d'on passaran pel coll d'Ordino cap a Canillo, per posteriorment dirigir-se a Andorra la Vella i Sant julià de Lòria, on pujaran fins a la Rabassa. La festa es clourà al restaurant Hardbreak del carrer Prat de la Creu on els participants podran gaudir d'un concert dels Bluetonics. En total, recorreran 72 quilòmetres i també hi haurà un sorteig de diferents premis.